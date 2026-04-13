Μαζική συμμετοχή και παραδοσιακό κέφι στις πασχαλινές εκδηλώσεις στο Νέο Χωριό

Με ιδιαίτερη επιτυχία και έντονη συμμετοχή του κόσμου πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή του Πάσχα οι εορταστικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Χωριού, προσφέροντας στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακά πασχαλινά παιχνίδια που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων, ενώ ξεχωριστή νότα έδωσαν οι εντυπωσιακές χορευτικές εμφανίσεις από τη Σχολή Χορού Δράκου.

Η μουσική σκηνή πλαισιώθηκε από τους Εύρο Αντωνίου, Νίκο Βεζυράκη και Ναταλή Ηροδότου, οι οποίοι ανέβασαν το κέφι και διατήρησαν τη ζωντάνια της εκδήλωσης μέχρι αργά το βράδυ.

Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και ζεστή, με την τοπική κοινωνία να δίνει δυναμικό «παρών» και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, στην πλατεία της εκκλησίας Αγίου Μηνά, με ζωντανή μουσική από τη Ρεβέκκα Βασιλείου και τον Σωτήρη Μακάρουνα, προσκαλώντας το κοινό να συνεχίσει το γλέντι σε πασχαλινό κλίμα.

Το μήνυμα των ημερών παραμένει επίκαιρο, με ευχές για υγεία, αγάπη και αισιοδοξία Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά , καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δ.Π.Χρυσοχούς