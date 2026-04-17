Χάκαραν την ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε επικαιροποίηση της νέας εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή της, έπειτα από επισημάνσεις ανεξάρτητων προγραμματιστών για πιθανά κενά ασφαλείας, δύο μέρες μετά τις δηλώσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η εφαρμογή είναι «τεχνικά έτοιμη», και ότι ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για τη μη υιοθέτηση της.

Την Παρασκευή, η Κομισιόν επιβεβαίωσε διά του Εκπροσώπου Τύπου της για θέματα τεχνολογίας, Τομά Ρενιέ, ότι θα υπάρξουν αλλαγές, καθώς η έκδοση που παρουσιάστηκε δεν ήταν η τελική. «Όταν μιλάμε για “τελική έκδοση”, πρόκειται ακόμη για μια δοκιμαστική (demo) εκδοχή. Η τελική έκδοση δεν έχει ακόμη διατεθεί στους πολίτες», ανέφερε ο κ. Ρενιέ, εξηγώντας ότι η παρουσίαση περιλάμβανε «όλα τα χαρακτηριστικά που σχεδιάζουμε να προσφέρουμε».

Απαντώντας στις επικρίσεις για ευπάθειες που δέχτηκε η εφαρμογή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από δημοσίευση σχετικού βίντεο ταχύτατου χακαρίσματος της εφαρμογής, υπογράμμισε ότι σε τεχνικό επίπεδο «λήφθηκαν άμεσα μέτρα» και ότι «μια νέα έκδοση έχει ήδη ή θα ενημερωθεί εντός της ημέρας», προσθέτοντας ότι «ο κώδικας θα ενημερώνεται συνεχώς και θα βελτιώνεται και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα χρειαστούν και άλλες επικαιροποιήσεις».

Η εφαρμογή είναι ανοικτού κώδικα και φιλοξενείται στην πλατφόρμα GitHub. «Επιλέξαμε να είναι ανοικτού κώδικα για λόγους διαφάνειας και ώστε η κοινότητα των προγραμματιστών να μπορεί να τη δοκιμάσει, να πειραματιστεί και να συμβάλει στη βελτίωσή της», δήλωσε ο κ. Ρενιέ. Αυτό γιατί «είμαστε πολύ ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση, την ακούμε προσεκτικά και είμαστε απολύτως έτοιμοι να βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται σε τεχνικό επίπεδο».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στον μακροπρόθεσμο στόχο του εγχειρήματος, σημειώνοντας πως η Κομισιόν είναι πεπεισμένη ότι «αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς, πληρώντας τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας της ιδιωτικότητας παγκοσμίως», σημειώνοντας ότι η συμβολή των προγραμματιστών είναι κρίσιμη για τη δημιουργία «μιας αξιόπιστης και φιλικής προς την ιδιωτικότητα λύσης για τα παιδιά».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εξέλιξη της εφαρμογής σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις, επισημαίνοντας ότι πλέον έχουν προστεθεί περισσότερες επιλογές ταυτοποίησης. «Στην περσινή δοκιμαστική έκδοση υπήρχαν δύο επιλογές, διαβατήριο ή ταυτότητα. Πλέον προσθέσαμε και μια τρίτη, πολύ σημαντική, όπως ένα QR code που μπορεί να παρέχεται π.χ. από σχολεία για παιδιά που δεν διαθέτουν έγγραφα» είπε.

Τέλος, απαντώντας στις αμφιβολίες για το κατά πόσο η εφαρμογή είναι «έτοιμη», σημείωσε πως «ναι, είναι έτοιμη με την έννοια ότι είναι πλήρως ανοικτού κώδικα και μπορεί να ελεγχθεί από όλους, αλλά μπορεί πάντα να βελτιωθεί».

Η εφαρμογή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αντικαθιστώντας πρακτικές όπως τα απλά pop-up επιβεβαίωσης ηλικίας που δεν προσφέρουν ουσιαστική ασφάλεια, σύμφωνα και με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA Act).

Πηγή: ΚΥΠΕ