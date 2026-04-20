Εκλογές στη Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στα exit polls

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ αναμένεται να αναδειχθεί νικητής των βουλευτικών εκλογών, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls. Η συμμαχία του Ράντεφ, ο οποίος συχνά περιγράφεται ως φιλορώσος, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει 37% έως 39% των ψήφων, πολύ μπροστά από το συντηρητικό κόμμα GERB, με επικεφαλής τον Μπόικο Μπορίσοφ, που προβλέπεται να λάβει περίπου 16%. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι σχετικά υψηλή, ξεπερνώντας το 45%.

Οι πρόωρες εκλογές στη Βουλγαρία είναι μια αναμέτρηση με σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Ο Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικού αεροσκάφους που παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο, εμφανίζεται ως αδιαμφισβήτητος νικητής με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Παρά την ισχυρή του επίδοση, ο Ράντεφ δύσκολα θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία στη Βουλή. Αναμένεται να υπολείπεται κατά περίπου 10 έως 12 έδρες, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον σχηματισμό συνασπισμού. Ωστόσο, το κόμμα του, η Προοδευτική Βουλγαρία, έχει ήδη αποκλείσει τη σύναψη συμμαχιών τόσο με το GERB όσο και με το Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών (DPS), των οποίων οι ηγέτες, ο Μπορίσοφ και ο Ντέλιαν Πέεφσκι, έχουν συχνά δεχθεί την κριτική του Ράντεφ ως «ολιγάρχες».

Οι σχέσεις του Ράντεφ έχουν επίσης επιδεινωθεί με την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, την παράταξη «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία», παρά την προηγούμενη συνεργασία τους. Αυτό αφήνει περιορισμένα περιθώρια για πιθανούς εταίρους στον συνασπισμό, με κυριότερους το Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το εθνικιστικό κόμμα Αναγέννηση, το οποίο είναι γνωστό για τις έντονα αντιευρωπαϊκές και φιλορωσικές του θέσεις.

Η πολιτική στάση του Ράντεφ απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας αντιτάχθηκε επανειλημμένα στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και άσκησε κριτική στις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συχνά υποστήριζε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία εγκυμονεί τον κίνδυνο να παρασυρθεί η Βουλγαρία στη σύγκρουση. Ο Ράντεφ έχει επίσης ζητήσει διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κάτι που έχει συμβάλει στη φήμη του ως προσκείμενου στη Ρωσία.

Η προεκλογική του εκστρατεία ήταν γεμάτη αντιπαραθέσεις. Σε πρόσφατη συγκέντρωση, κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Ράντεφ επειδή βίντεο που προβλήθηκε στη σκηνή περιελάμβανε πλάνα από συνάντησή του με τον Πούτιν. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ράντεφ είχε επαναβεβαιώσει την ήδη αμφιλεγόμενη δήλωσή του ότι «η Κριμαία είναι ρωσική», χαρακτηρίζοντάς την «ρεαλιστική θέση»· μια τοποθέτηση που είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις όταν την είχε εκφέρει για πρώτη φορά πριν από πέντε χρόνια.

Πηγή: Euronews.gr