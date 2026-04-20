Σάλος με Ισραηλινό στρατιώτη που έσπασε άγαλμα του Χριστού στον Λίβανο – Διεξάγεται έρευνα, λέει ο IDF

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα», λέει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε έρευνα μετά από μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού στο νότιο Λίβανο.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, δείχνει τον Σταυρό του Χριστού να είναι ανάποδα στο έδαφος και έναν Ισραηλινό στρατιώτη να χτυπάει το κεφάλι του Ιησού με ένα σφυρί ή ένα τσεκούρι.

Απαντώντας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν: «Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αντιμετωπίζουν το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και τονίζουν ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη είναι εντελώς ασύμβατη με τις αξίες που αναμένονται από τα στρατεύματά μας. Το περιστατικό διερευνάται από τη Βόρεια Διοίκηση και επί του παρόντος αντιμετωπίζεται μέσω της ιεραρχίας. Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα κατά των εμπλεκομένων σύμφωνα με τα ευρήματα».

Πηγή: ertnews.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

