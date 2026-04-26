Οδηγός παρέσυρε φίλαθλο μετά τον αγώνα Εθνικός Άχνας-Ολυμπιακός

Στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο πόδι ο οπαδός - Συνελήφθη ο οδηγός, σε εξέλιξη οι έρευνες

Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό παράσυρσης φιλάθλου μετά τη λήξη του αγώνα μεταξύ Εθνικού Άχνας και Ολυμπιακού, σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, άνδρας φέρεται να οδήγησε το όχημά του εναντίον φιλάθλου του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας έτυχε επί τόπου περίθαλψης από διασώστες, καθώς έφερε πρήξιμο και μώλωπες στο πόδι, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και ανακρίνεται από την Αστυνομία, ενώ οι εξετάσεις για τις συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

