Αλληλοβοήθεια για δασοπροστασία συμφώνησαν Διευθυντής Τμήματος Δασών-Αρχιεπίσκοπος

Σε ενίσχυση της αλληλοβοήθειας σε ζητήματα δασοπροστασίας συμφώνησαν ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σε συνάντησή τους, η οποία επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, «κατά τη διάρκεια της επαφής, υπογραμμίστηκε η στενή συνάφεια των δασικών περιοχών με την εκκλησιαστική κληρονομιά, καθώς πληθώρα μοναστηριών, ναών και ιστορικών μνημείων βρίσκονται εντός κρατικών δασών».

«Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αμοιβαία στήριξη που παρέχεται σε ζητήματα δασοπροστασίας, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στην περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους αλληλοβοήθειας», τονίζεται.

«Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Δασών ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τις εντατικές προετοιμασίες ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στο έργο του Τμήματος Δασών, δίνοντας την ευχή του για μια ασφαλή και αποτελεσματική περίοδο πυροπροστασίας», προστίθεται.

«Κοινός στόχος παραμένει η διαφύλαξη των δασών μας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, προς όφελος των μελλοντικών γενεών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ