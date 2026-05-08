Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι για το επίδομα τέκνου - Τι αλλάζει στη διαδικασία αίτησης (ηχητικό)

Ευκολότερη έγινε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων αλλά και καταβολής του επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας, με τους λήπτες του 2025 να το λαμβάνουν αυτόματα χωρίς πλέον να χρειάζεται εκ νέου αίτηση.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο Ανώτερος Λειτουργός Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, Φάνος Κουρουφέξης εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις φετινές πληρωμές, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται νέα αίτηση ή επικαιροποίηση στοιχείων.

Ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο κ. Κουρουφέξης, όσοι λάμβαναν Επίδομα Τέκνου το 2025 και δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα της οικογένειάς τους, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια.

«Όσοι λάμβαναν αυτό το επίδομα το 2025 δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, νοουμένου ότι δεν έχει επέλθει κάποια αλλαγή στα δεδομένα της οικογένειας», είπε.

Με τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος του Υπουργού Εργασίας και της Υφυπουργού Πρόνοιας, οι υφιστάμενοι δικαιούχοι καθίστανται εκ νέου δυνητικά δικαιούχοι με βάση την περσινή αίτηση.

Οι πληρωμές για το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας θα πραγματοποιηθούν στις 29 Μαΐου.

Ποιες οικογένειες πρέπει να υποβάλουν στοιχεία

Ο κ. Κουρουφέξης διευκρίνισε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες οικογενειών που πρέπει να προβούν σε ενέργειες.

Η πρώτη αφορά όσους λάμβαναν ήδη το επίδομα αλλά έχει προκύψει αλλαγή στα οικογενειακά δεδομένα, όπως γάμος, γέννηση παιδιού ή άλλη ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τον υπολογισμό του επιδόματος και θα «πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο αλλαγής στοιχείων», ανέφερε.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους θα υποβάλουν αίτηση για πρώτη φορά, είτε επειδή απέκτησαν τώρα παιδί είτε επειδή δεν λάμβαναν το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως εξήγησε, όλες οι διαδικασίες γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας CY Login.

Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αποριών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο 8000 2000, αλλά και μέσω του 1450.

Παράλληλα, ο κ. Κουρουφέξης ανέφερε ότι αρκετά ζητήματα επιλύονται πλέον πιο γρήγορα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Πάρα πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια επιλύονται πιο γρήγορα μέσω του email της υπηρεσίας», είπε, προσθέτοντας ότι όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

«Προωθούμε ενεργά την ηλεκτρονική υπογραφή»

Ο Ανώτερος Λειτουργός Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας αναφέρθηκε και στη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής, σημειώνοντας ότι συμβάλλει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων.

«Προωθούμε ενεργά τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Έχει βοηθήσει τον κόσμο να λαμβάνει τα επιδόματά του πιο νωρίς», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το Υφυπουργείο κινείται προς την κατεύθυνση της αρχής «once only», ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να καταχωρούν επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία.

Ως παράδειγμα ανέφερε το επίδομα για παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου — όπως είπε — οι περισσότερες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα από το σύστημα.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Αναφερόμενος στα ποσά του επιδόματος, ο κ. Κουρουφέξης είπε ότι αυτά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και το οικογενειακό εισόδημα.

«Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση», ανέφερε.

Όπως είπε, το ποσό ξεκινά περίπου από 600 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και μπορεί να ξεπεράσει τα 700 ευρώ ανά παιδί στις μεγαλύτερες οικογένειες.

Διευκρίνισε επίσης ότι τα ποσά αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον πληθωρισμό.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Φάνου Κουρουφέξη στο ραδιόφωνο του Πολίτη και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: