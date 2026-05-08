Έταζε διαμερίσματα για ενοικίαση και άρπαζε χρήματα - Χειροπέδες σε 45χρονο

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 45 ετών, προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, κλοπής, πλαστοπροσωπίας, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε από πέντε πρόσωπα, στις 06 Μαΐου, στο ΤΑΕ Αμμοχώστου, σε διαδικτυακή σελίδα αναρτήθηκαν διαφημίσεις για ενοικίαση διαμερισμάτων, τα οποία όπως διαφάνηκε, δεν ανήκουν στο πρόσωπο το οποίο δημοσίευσε τις διαφημίσεις. Ο δράστης της απάτης απέσπασε από τους πέντε παραπονούμενους, χρηματικά ποσά, δήθεν για την ενοικίαση διαμερίσματος.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που έγιναν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 45χρονου, βάσει των οποίων εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του. Αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 10.30π.μ. σήμερα, από μέλη της Αστυνομίας, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, δυνάμει του δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.