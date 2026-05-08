Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ Άλκηστη Φλώρου

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) εξελέγη η κ. Άλκηστη Φλώρου, Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κατά την πρόσφατη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Με την εκλογή της κ. Φλώρου, ο ΑΔΜΗΕ ανανεώνει την παρουσία του στο βασικό εκτελεστικό όργανο του ENTSO-E, στο οποίο εκπροσωπείται από το 2019 συμβάλλοντας ενεργά στον διάλογο για τα θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους Διαχειριστές.

Η θέση που αναλαμβάνει η κ. Φλώρου στο Δ.Σ. του ENTSO-E δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχή που ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει ότι χρήζει καλύτερης εκπροσώπησης όσον αφορά την προώθηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της κοινής αγοράς ηλεκτρισμού, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τις επενδύσεις σε δίκτυα.

Ο ENTSO-E θεσμοθετήθηκε το 2009 με το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Third Energy Package) και λειτουργεί από το 2011 με βασική αποστολή τη θωράκιση του ευρωπαϊκού διασυνδεδεμένου συστήματος και τη βέλτιστη λειτουργία και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει και υλοποιεί Κώδικες, εκπονεί πανευρωπαϊκά πλάνα ανάπτυξης των Δικτύων και συντάσσει μελέτες σχετικά με την επάρκεια του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER (Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας), ο ENTSO-E προωθεί την καινοτομία και την έρευνα στον ενεργειακό τομέα ενώ έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα την απανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων με την καθοριστική συμβολή των Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σύντομο βιογραφικό της κ. Φλώρου

Η κ. Φλώρου είναι πτυχιούχος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων με μεταπτυχιακό τίτλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διαθέτει 15ετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε μη κυβερνητικούς φορείς, στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Εντάχθηκε στον ΑΔΜΗΕ τον Ιανουάριο του 2024, ως Ειδική Σύμβουλός του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντα της Διευθύντριας Κλάδου Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σχέσεων, συμβάλλοντας στη χάραξη και υλοποίηση της διεθνούς στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ και εκπροσωπώντας την εταιρεία σε ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς φορείς, με ιδιαίτερη έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.