Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Παραδέχθηκε 10 διαρρήξεις στην Αγία Νάπα 28χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Γύρω στις 12:30μ.μ. χθες, μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου κατά τη διάρκεια περιπολίας στην Αγία Νάπα, αναγνώρισαν αλλοδαπό άνδρα ο οποίος καταγράφηκε τις προηγούμενες μέρες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, να αποπειράται να διαρρήξει κατοικίες.

Αφού προσέγγισαν τον εν λόγω άνδρα, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 28χρονο του οποίου η άδεια παραμονής στη Δημοκρατία είχε λήξει και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Στην συνέχεια ο 28χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Αμμοχώστου όπου ανακρινόμενος, παραδέχθηκε τη διάπραξη συνολικά δέκα υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών στην Αγία Νάπα.

Ο 28χρονος επανασυνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για όλες τις πιο πάνω υποθέσεις και αναμένεται να παρουσιαστεί εντός της ημέρας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για σκοπούς έκδοσης προσωποκράτησης του.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

διαρρήξεις

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα