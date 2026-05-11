Cyta: Τρεις συνεργασίες για την ενίσχυση της ψηφιακής συμπερίληψης

Η Cyta παρουσίασε, τη Δευτέρα 11 Μαΐου, στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών της Γραφείων στη Λευκωσία, τρεις νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψηφιακής συμπερίληψης.

Οι πρωτοβουλίες φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά σε ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο, ενισχύοντας την πρόσβαση, τη γνώση και τη συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τηλεπικοινωνιών, η οποία φέτος έχει θέμα «Ψηφιακές Σανίδες Σωτηρίας: Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας σε έναν Συνδεδεμένο Κόσμο».

Στο πλαίσιο αυτό, η Cyta προχωρά σε συνεργασίες:

με το CYENS Centre of Excellence, για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

με τη Vernian RTI Ltd (AIXRAY), για εκπαίδευση νέων γύρω από την υπεύθυνη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης,

με την Ablebook Ltd, για λύσεις ψηφιακής προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και ευάλωτες ομάδες,

Σε χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Cyta κα Μαρία Τσιάκκα Ολυμπίου ανέφερε: «Η στρατηγική της Cyta είναι ξεκάθαρη: η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο ισότητας, που ανοίγει δυνατότητες για όλους, όποιοι κι αν είναι, όπου κι αν βρίσκονται».

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Στυλιανού, Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρησιακής Διαχείρισης (COO), σημείωσε: «Οι δράσεις αυτές εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες — πρόσβαση, γνώση και συμμετοχή — και αποτυπώνουν την επιλογή μας να επενδύουμε σε λύσεις που απαντούν σε υπαρκτές ανάγκες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Κύπρο».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους αξιωματούχοι της Πολιτείας, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και άλλοι φορείς, συνεργάτες και στελέχη της Cyta. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής Δρ. Νικόδημος Δαμιανού, ο οποίος τόνισε ότι η ψηφιακή συμπερίληψη είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου του και επιδοκίμασε την πρωτοβουλία της Cyta προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της Cyta να διασφαλίζει ότι η τεχνολογία μεταφράζεται σε πραγματικές δυνατότητες για τους ανθρώπους, στην καθημερινότητά τους. Παράλληλα, φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση και αφετηρία για περισσότερες συνεργασίες της Κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων και δράσεις προς την ίδια κατεύθυνση.