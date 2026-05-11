Αυτά τα εισοδήματα δήλωσε για το 2025 ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Το πόθεν έσχες του Έλληνα πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πόθεν έσχες για το 2025 (χρήση 2024) δηλώνει εισοδήματα 81.672 ευρώ εκ των οποίων τα 10.700 ευρώ από αξιοποίηση ακινήτων.

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων ο πρωθυπουργός προχώρησε στην πώληση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου. Η αξία κτήσης των ομολόγων ήταν 490.575 και πώλησης 500.000 ευρώ.

Στις τραπεζικές καταθέσεις βρίσκονται αποταμιευμένα περίπου 573.000 ευρώ με το μεγαλύτερο ποσό (472.000 ευρώ) να προέρχεται από την πώληση των ομολόγων. Η ακίνητη περιουσία του κ. Μητσοτάκη παραμένει αμετάβλητη.

Στην κατοχή του Έλληνα πρωθυπουργού εντοπίζονται 2 ΙΧ 1.560 κ.ε και 875 κ.ε με έτος κτήσης 2016 και 2017 αντίστοιχα.

Ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί τις μετοχές στον Κήρυκα Χανίων. Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζεται ποσό 150.000 ευρώ που έλαβε από την αδελφή του Gourdain Αλεξάνδρα και πιστωτική κάρτα με 6.100 υπόλοιπο οφειλόμενο.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι για το 2024 εμφανίζει πώληση ακινήτου που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα της εισπράττοντας 875.842 ευρώ. Πρόκειται για μονοκατοικία 520 τ.μ σε οικόπεδο 2 στρεμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα συνολικά ετήσια εισοδήματα ανέρχονται σε 1.010.549 ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων παραμένει αμετάβλητο σε σχέση με το 2023 ενώ εμφανίζει αποταμιεύσεις 1,4 εκατ. ευρώ και 177.305 δολαρίων

Οι δανειακές υποχρεώσεις της κυρίας Γκραμπόφσκι έχουν ως εξής: 8.156 ευρώ υπόλοιπο οφειλόμενο από πιστωτική κάρτα, 21.920 ευρώ ως υπόλοιπο από αρχικό καταναλωτικό δάνειο 68.222 ευρώ και 818.744 ευρώ από στεγαστικό δάνειο αρχικής αξίας 900.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ το πόθεν έσχες της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

Πηγή: Protothema.gr