Νέα ζωή στο παλιό ΓΣΟ με InfoPoint για μια πράσινη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας του ΤΕΠΑΚ «Ερατοσθένης» ενώνουν δυνάμεις για τη μετατροπή μέρους του χώρου του παλιού ΓΣΟ (το πρώην καφέ πάνω στη γέφυρα) σε ψηφιακό σημείο πληροφόρησης για τις πράσινες πόλεις μηδενικών εκπομπών, στο πλαίσιο της συμμετοχής του δήμου στο φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Mission Cities 2030».

Ο Δήμος Λεμεσού επιθυμεί όπως η συμμετοχή του σε ένα τόσο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα περάσει και στους πολίτες και ειδικά στα παιδιά, γι’ αυτό και θα δαπανηθεί ένα σημαντικό κονδύλι της τάξης των 800.000 ευρώ για τη δημιουργία του InfoPoint, το οποίο μάλιστα θα στεγάζεται και σε ένα εμβληματικό σημείο για τη Λεμεσό -το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια είχε αφεθεί παρατημένο- δίνοντάς του νέα ταυτότητα και ζωή.

Έμφαση στην τεχνολογία

Τα έργα για τη λειτουργία του InfoPoint βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τη γενική ανακαίνιση του χώρου, αφού ήταν εκτός λειτουργίας για χρόνια, και ακολούθως θα αναλάβει δράση ο «Ερατοσθένης» τοποθετώντας όλα όσα χρειάζεται ένα τέτοιο σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σήμερα.

Ιδιαίτερα έμφαση αναμένεται να δοθεί στην τεχνολογία αφού τα σχέδια περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μεγάλων video walls, vr/ar συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας, διαδραστικές οθόνες, συστήματα για ολογράμματα αλλά και ένα κέντρο συντονισμού δεδομένων για παρακολούθηση δεικτών βιωσιμότητας, δημιουργώντας κατά κάποιον τρόπο ένα άτυπο «control room» της πόλης για παρακολούθηση διαφόρων δεικτών και μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθεί εκεί και ένας μικρός μετεωρολογικός σταθμός για να παρέχει συνεχή ακριβή δεδομένα για διάφορους δείκτες που αφορούν τη Λεμεσό, όπως για παράδειγμα η ποιότητα του αέρα.

Δήμος και «Ερατοσθένης» ευελπιστούν ότι η δημιουργία ενός πρότυπου περιβαλλοντικού κέντρου εκπαίδευσης και ενός ζωντανού εργαστηρίου θα ενισχύσουν κατά πολύ τον ρόλο της Λεμεσού ως πρωτοπόρου πόλης στην πορεία υλοποίησης της συμφωνίας για την κλιματική ουδετερότητα. Μάλιστα στόχος είναι όπως το εν λόγω InfoPoint καταστεί σημείο αναφοράς και για άλλες πόλεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Στόχος μέσα από την καθημερινή λειτουργία του είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους πολίτες για τις αρχές των πράσινων πόλεων, να αναδείξει καλές πρακτικές και επιτυχημένα έργα της Λεμεσού, να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και τα επόμενα βήματα για την πράσινη μετάβαση της πόλης αλλά και να λειτουργήσει και ως χώρος εκδηλώσεων ή διαλέξεων για παρεμφερή θέματα.

Το συνολικό κόστος του έργου αναμένεται να ανέλθει περίπου στις €800.000, εκ των οποίων οι €450.000 αφορούν τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που θα τοποθετήσει ο «Ερατοσθένης». Επιπλέον απαιτούνται άλλες περίπου €350.000 για την ανακαίνιση και διαμόρφωση του χώρου για να καταστεί λειτουργικά σωστός.

Το όλο έργο αναμένεται να χρειαστεί περίπου 12-18 μήνες για να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει. Υπενθυμίζεται πως στον χώρο του παλιού ΓΣΟ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την ανέγερση αθλητικού μουσείου της πόλης αλλά και άλλων μικρότερων παρεμβάσεων στο κάτω μέρος, όπως για παράδειγμα η δημιουργία μικρής καφετέριας σνακ-μπαρ.