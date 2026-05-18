Καιρός: 30άρια και ενισχυμένοι άνεμοι σήμερα - Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αρχικά αραιή σκόνη, η οποία σύντομα θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα πιθανό και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία την Τετάρτη, θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.