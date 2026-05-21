Προκλητικός Ερντογάν από την άσκηση EFES-2026: Χαρακτήρισε την εισβολή στην Κύπρο «ειρηνευτική επιχείρηση»

Αναφορά στην τουρκική Εισβολή στην Κύπρο έκανε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην στρατιωτική άσκηση EFES-2026, υποστηρίζοντας ότι «ο τουρκικός στρατός είναι στρατός της ειρήνης, της γαλήνης και της σταθερότητας».

Σύμφωνα με την τουρκική κρατική τηλεόραση TRT Haber, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «ο μόνος εθνικός ύμνος στον κόσμο που είναι αφιερωμένος στον στρατό της χώρας του είναι ο δικός μας Εθνικός Ύμνος», υπογραμμίζοντας τον ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία της χώρας.

Κατά την ομιλία του, ο Ερντογάν μνημόνευσε «όλους τους ηρωικούς μάρτυρες, τους βετεράνους και όσους έδωσαν τη ζωή τους για την διάδοση του λόγου του Αλλάχ», αναφερόμενος στις πολεμικές επιχειρήσεις και στις ιστορικές συγκρούσεις της Τουρκίας.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε αναφορά «από το Μαλαζγκίρτ έως τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, από την ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου», όπως αναφέρθηκε στην τουρκική Εισβολή, έως, όπως είπε, «τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», αποτίοντας φόρο τιμής «σε κάθε παιδί αυτής της πατρίδας που έπεσε ως μάρτυρας ή έγινε βετεράνος για χάρη της πατρίδας, της ενότητας, της σημαίας και της επιβίωσης του κράτους και του έθνους».

Η άσκηση EFES-2026 πραγματοποιείται με τη συμμετοχή τουρκικών και ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ