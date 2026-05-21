«Κρατήσαμε τη χώρα όρθια»: Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου για βουλευτικές και επόμενη μέρα – Πώς απαντά στο σενάριο της συνεργασίας ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ (βίντεο)

Μια Βουλή που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις με γρήγορο τρόπο, τεκμηριωμένα και προς όφελος του τόπου είναι το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε η υποψήφια του ΔΗΚΟ στην επαρχία Λευκωσίας Χριστιάνα Ερωτοκρίτου. Ως προσωπικό διακύβευμα έθεσε τη θετική ψήφο και την επικύρωση από τους πολίτες των όσων έχει πράξει η ίδια μέχρι σήμερα.

Μιλώντας στο ΠΟΛcast του Πολίτη και τους δημοσιογράφους Άντρη Δανιήλ και Σταύρο Αντωνίου, η κ. Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε στον θετικό ρόλο του ΔΗΚΟ ώστε να παραμείνει η Κύπρος εντός της ευρωζώνης και να κρατηθεί όρθια την περίοδο της οικονομικής καταστροφής (2012-2013) και του μνημονίου όπου έπρεπε να ληφθούν πολύ δύσκολες αποφάσεις με πολιτικό κόστος.

Κλήθηκε να απαντήσει για τα σενάρια των μετεκλογικών συνεργασιών και την εκλογή προέδρου της Βουλής. Μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα απορρίψει τυχόν πρόταση για να είναι υποψήφια για την προεδρία της Βουλής, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι ένα σενάριο που έχει στο μυαλό της.

Ακολούθως σχολίασε τη θέση που εκφράζουν ορισμένα στελέχη του ΔΗΚΟ για τη συνεργασία με τον ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι υπήρξε κοινή στάση και με πολλά άλλα κόμματα της Βουλής σε προτάσεις νόμου και νομοσχέδια. Τόνισε δε ότι θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος για τις μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες, «όταν και εφόσον έχουν ενώπιον τους τα σωστά πολιτικά δεδομένα».

Η κ. Ερωτοκρίτου εξέφρασε ενδιαφέρον για να είναι εκ νέου μέλος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στη νέα Βουλή όπου κατείχε την προεδρία κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ανέφερε δε μέρος του κοινοβουλευτικού έργου που παράχθηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικών αλλά και τους επόμενους στόχους που έχει θέσει εάν επανεκλεγεί.

Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το ΔΗΚΟ δεν συζητά οτιδήποτε άλλο πέραν των 300 ευρώ αύξηση στις κατώτατες συντάξεις.

Η υποψήφια βουλεύτρια αναφέρθηκε στον υπεύθυνο ρόλο του ΔΗΚΟ ακόμα και όταν ήταν αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το κόμμα από την ίδρυση του θέτει τον τόπο πάνω από όλα, πάνω από την παράταξη. Έστειλε δε το μήνυμα στους ψηφοφόρους να κρίνουν εάν το έργο και οι πράξεις της ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του τόπου τη δεδομένη στιγμή.