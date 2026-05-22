Τον κατέγραφε κάμερα ενώ έσπαζε τζάμια και καθρέφτες σε πάρκινγκ πύργων στη Λεμεσό (βίντεο)

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού

Σκηνές καταστροφής αντίκρισαν το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι δύο συγκροτημάτων διαμερισμάτων στη Λεμεσό, όταν άγνωστος προκάλεσε ζημιές σε περίπου 20 οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε ιδιωτικό υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με όσα δημοσιεύει το RoadReportCY από κατοίκους και ιδιοκτήτες οχημάτων, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, γύρω στις 23:55, στους υπόγειους χώρους στάθμευσης πύργων επί της λεωφόρου Τζόν Κέννεντυ στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης κατέγραψαν έναν άνδρα μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος φορούσε γάντια και κινούνταν ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας συστηματικά ζημιές. Στο βίντεο διακρίνεται να σπάει τζάμια, καθρέφτες και υαλοκαθαριστήρες σε αριθμό αυτοκινήτων.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αντιλήφθηκαν τις ζημιές το επόμενο πρωί και ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία και τις ασφαλιστικές τους εταιρείες.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, το οποίο εξετάζει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με στόχο την ταυτοποίηση του υπόπτου και τη διακρίβωση των κινήτρων πίσω από την επίθεση.

