Μείωση του ρίσκου ΕΕ στις εφοδιαστικές αλυσίδες ζητά ο Μ.Δαμιανός

Mήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκή Ένωση, της διαφοροποίησης των εμπορικών αλυσίδων και της επιτάχυνσης των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, έστειλε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρος, Μιχαήλ Δαμιανός στις δηλώσεις του μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το Εμπόριο, το απόγευμα της Παρασκευής στις Βρυξέλλες.

Σχετικά με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στο διεθνές εμπόριο, ο Υπουργός σημείωσε πως η Κυπριακή Προεδρία έκρινε «σημαντικό να τεθεί το θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου, ώστε να εξεταστεί ο αντίκτυπος της σύγκρουσης από την οπτική του εμπορίου και να εντοπιστούν πιθανές απαντήσεις», καθώς η κρίση έχει ήδη προκαλέσει «σημαντικές διαταραχές στο εμπόριο, με βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες».

Είπε ότι η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών βοήθησε να διαμορφωθεί «μια πιο λεπτομερής εικόνα για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική πολιτική ώστε να ενισχύσουμε την οικονομική ασφάλεια και ανθεκτικότητα της ΕΕ».

«Υπήρξε συμφωνία στην αίθουσα ότι απαιτείται μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ιδιαίτερα στη βιομηχανική παραγωγή, στις μεταφορές και στη logistics», δήλωσε ο κ. Δαμιανός, σημειώνοντας τον «σημαντικό ρόλο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών και της ενίσχυσης της συνεργασίας μας με ομονοούντες εταίρους». Σημείωσε επίσης ότι υπήρξε κοινή αναγνώριση της ανάγκης «να γίνει επείγουσα μείωση του ρίσκου, ώστε να μειωθεί η έκθεση της ΕΕ σε κρίσιμα σημεία συμφόρησης τόσο σε αγαθά όσο και σε εμπορικές διαδρομές».

Αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι «η ΕΕ είναι και παραμένει προσηλωμένη σε ένα ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα, με έναν εκσυγχρονισμένο WTO στον πυρήνα του», ενώ πρόσθεσε ότι η ΕΕ στηρίζει μια μεταρρύθμιση βασισμένη σε «τρεις πυλώνες: προβλεψιμότητα, δικαιοσύνη και ευελιξία».

Κατά τη συζήτηση για τις εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, ο Υπουργός χαρακτήρισε το εμπόριο «θεμελιώδες εργαλείο για την προώθηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες», ενώ προειδοποίησε ότι «δεδομένων των σημερινών εμπορικών εντάσεων, η διαφοροποίηση είναι πιο σημαντική από ποτέ». Όπως ανέφερε, «η επέκταση του δικτύου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ θα βοηθήσει στην εξεύρεση νέων αγορών, στη μείωση των κινδύνων που συνδέονται με τις εμπορικές εντάσεις και στην ενίσχυση ανθεκτικών οικονομικών σχέσεων».

Με πάνω από 80 προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του εμπορίου της ΕΕ, οι Υπουργοί αναφέρθηκαν στη σημασία τόσο της προώθησης των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων όσο και της υπογραφής συμφωνιών των οποίων οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στις συμφωνίες της ΕΕ με τη Mercosur και το Μεξικό, κάνοντας λόγο για «σημαντικό ορόσημο για την ατζέντα διαφοροποίησης της ΕΕ», αλλά και στις επιτυχείς ολοκληρώσεις διαπραγματεύσεων με την Ινδία και την Αυστραλία. «Οι συμφωνίες αυτές ανοίγουν την πόρτα σε μερικές από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές του κόσμου, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους οικονομικούς φορείς», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει επιτευχθεί «σημαντική πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις με χώρες της ASEAN, όπως οι Φιλιππίνες, Μαλαισία και Ταϊλάνδη, ενώ τόνισε ότι οι συνομιλίες για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία με «αξιόπιστους εταίρους στον Κόλπο». Κλείνοντας, ο κ. Δαμιανός έκανε απολογισμό της κυπριακής προεδρίας, σημειώνοντας ότι «έχουμε σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στην προώθηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει τόσο ανοικτή όσο και στρατηγικά αυτόνομη, μια φιλοδοξία που βρίσκεται στην καρδιά της κυπριακής προεδρίας».

ΚΥΠΕ