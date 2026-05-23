Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Δεύτερο θανατηφόρο σε λίγες ώρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε 75χρονη σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, συνελήφθη 56χρονος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε ότι η 75χρονη βρισκόταν πεσμένη στο έδαφος

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 1.50 μετά το μεσημέρι χθες εντός του χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, έχασε τη ζωή της η Margery Balfour, 75 ετών από τη Σκωτία.

Συγκεκριμένα, ενώ 56χρονος εξερχόταν με το αυτοκίνητο του από τον χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, αντιλήφθηκε την 75χρονη να κινείται πεζή και της έδωσε προτεραιότητα να συνεχίσει την πορεία της.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στην άσφαλτο. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο 56χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, μη αντιλαμβανόμενος το γεγονός, εκκίνησε το όχημα του για να εξέλθει του χώρου στάθμευσης με αποτέλεσμα ο τροχός του αυτοκινήτου του να κτυπήσει τη γυναίκα στην πλάτη, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη πεσμένη στο έδαφος.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 75χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Η  γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Tags

δυστυχήματαΘανατηφόρο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα