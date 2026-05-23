Δεύτερο θανατηφόρο σε λίγες ώρες: Αυτοκίνητο παρέσυρε 75χρονη σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, συνελήφθη 56χρονος

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 1.50 μετά το μεσημέρι χθες εντός του χώρου στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, έχασε τη ζωή της η Margery Balfour, 75 ετών από τη Σκωτία.

Συγκεκριμένα, ενώ 56χρονος εξερχόταν με το αυτοκίνητο του από τον χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Πάφο, αντιλήφθηκε την 75χρονη να κινείται πεζή και της έδωσε προτεραιότητα να συνεχίσει την πορεία της.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στην άσφαλτο. Κατά τον ίδιο χρόνο, ο 56χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, μη αντιλαμβανόμενος το γεγονός, εκκίνησε το όχημα του για να εξέλθει του χώρου στάθμευσης με αποτέλεσμα ο τροχός του αυτοκινήτου του να κτυπήσει τη γυναίκα στην πλάτη, ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη πεσμένη στο έδαφος.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε την 75χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου εισήχθη στο χειρουργείο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα της κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.