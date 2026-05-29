Η μπάλα στο γήπεδο των κτηνοτρόφων

ΠΕΓΚΥ ΣΠΙΝΕΛΗ

Σήμερα είναι η ημέρα που το ΓΣΠ θα υποδεχόταν στις 19.00 τον τελικό κυπέλλου Απόλλωνα - Πάφο και μαζί, τούς 15.000 φιλάθλους που θα κατέκλυαν το γήπεδο από τις 17.30 για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους, στην προσπάθειά τους να χτίσουν την υστεροφημία τους. 

Αντ’ αυτού, το parking​​ του ΓΣΠ είναι γεμάτο με κτηνοτρόφους, αστυνομικούς και ένα γαϊδουράκι -κανονικό- επιτείνοντας την ανασφάλεια πέρα από το ζήτημα του αφθώδους. Οι κτηνοτρόφοι απειλούν να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο, προειδοποιούν πως θα παραμείνουν στο στάδιο περιμένοντας τους φιλάθλους, αυξάνοντας την ανασφάλεια και τον αναβρασμό. 

Τα ερωτήματα πολλά: 
Απορία 1η: θα κλείσουν οι κτηνοτρόφοι τους δρόμους; Σε μια τέτοια περίπτωση, πως θα αντιδράσουν οι φίλαθλοι και πως θα επηρεαστεί ο τελικός σε μια τέτοια περίπτωση; 

Απορία 2η: θα υποδεχτούν οι κτηνοτρόφοι τους φιλάθλους, στο γήπεδο και αν ναι, πως θα εξελιχθεί τόσο η διαμαρτυρία όσο και αγώνας; 

Απορία 3η: μήπως η αστυνομία αποφασίσει να call it a day και να στείλει άπαντες σπίτια τους; 

Απορία 4η: τι κι αν ο Πρόεδρος θα αναλάβει χρέη διαιτητή, προκειμένου να δει την Πάφο να ευ αγωνίζεσθαι;

