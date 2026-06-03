Λεμεσός: Γαζώθηκαν με 20 πυροβολισμούς γραφεία εταιρείας forex - Στο μικροσκόπιο προηγούμενα χτυπήματα

Κλειστά κυκλώματα, μαρτυρίες και τεκμήρια εξετάζει το ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με τη ρίψη πυροβολισμών εναντίον γραφείων εταιρείας, στην περιοχή Ζακακίου, στη Λεμεσό.

Όπως δήλωσε στη σκηνή ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, από τις εξετάσεις φαίνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα, ενώ οι δράστες ήταν δύο και επέβαιναν μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, εναντίον των γραφείων της εταιρείας, που στεγάζονται σε πολυκατοικία, ρίφθηκαν περί τους 20 πυροβολισμούς, που έπληξαν τους υαλοπίνακες του μπαλκονιού.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως διερευνάται πληροφορία ότι τα γραφεία της εταιρείας έγιναν ξανά στόχος εγκληματικής ενέργειας πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ