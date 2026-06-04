Η πρώτη τοποθέτηση του KTIMA VIKIS μετά τη μαζική δηλητηρίαση: «Την ευθύνη για τα τρόφιμα έχουν οι εταιρείες catering»

Σοβαρό περιστατικό με τροφική δηλητηρίαση τουλάχιστον 100 ατόμων, διερευνούν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους. Μέχρι και χθες, 21 πρόσωπα σε Λεμεσό, Λευκωσία και Πάφο χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ ακόμη 74 άτομα σε Λεμεσό και Πάφο παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, μεταξύ αυτών ακόμα και παιδιά. Όλοι ήταν καλεσμένοι σε γάμο που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου σε κτήμα της ορεινής Λεμεσού και φαίνεται να κατανάλωσαν το ίδιο φαγητό, με το γάμο να έχει περίπου 400 καλεσμένους. Στο επίκεντρο της έρευνας των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκεται ο προμηθευτής του φαγητού, εξωτερικός συνεργάτης που παρέχει υπηρεσίες catering. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από νερό και τρόφιμα για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας του υποστατικού που προμήθευσε το φαγητό που θεωρείται ύποπτο, μέχρι να διαπιστωθεί η αιτία του περιστατικού.

Οι αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το παθογόνο ή την τοξίνη που προκάλεσε τα συμπτώματα. Ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ηρόδοτος Ηροδότου, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για την αιτία της μαζικής δηλητηρίασης, υποδεικνύοντας πως οι εργαστηριακές αναλύσεις των τροφίμων θα δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Όπως εξήγησε, οι έρευνες βασίζονται σε συνεντεύξεις με δεκάδες άτομα που νόσησαν, αλλά και με παρευρισκομένους που δεν παρουσίασαν συμπτώματα, ώστε να εντοπιστούν κοινά στοιχεία και πιθανά πρότυπα μετάδοσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται τόσο στα τρόφιμα που καταναλώθηκαν όσο και στον χρόνο εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, εάν τα συμπτώματα παρουσιάστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οι υποψίες στρέφονται προς μικρόβιο που παράγει τοξίνες. Αντίθετα, εάν εκδηλώθηκαν μία ή δύο ημέρες αργότερα, τότε εξετάζονται διαφορετικοί μικροοργανισμοί που συνδέονται με τροφικές δηλητηριάσεις. Τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων και πιθανές αναλύσεις δειγμάτων από ασθενείς, αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν και πληροφορίες για δεύτερο παρόμοιο περιστατικό που φέρεται να καταγράφηκε το προηγούμενο διάστημα. Όπως ανέφερε ο ίδιος, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης υπήρξαν αναφορές πολιτών ότι είχαν επικοινωνήσει με επαρχιακά γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών για ανάλογο συμβάν, γεγονός που πλέον τίθεται, επίσης, υπό εξέταση. Εφόσον διαπιστωθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών, οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω.

Οι αρχές δεν αποκλείουν την εμφάνιση νέων περιστατικών τις επόμενες ημέρες, καθώς ο χρόνος επώασης ορισμένων παθογόνων οργανισμών μπορεί να ξεπερνά τις 72 ώρες. Για τον λόγο αυτό, έχουν δοθεί οδηγίες σε όσους παρευρέθησαν στη δεξίωση να παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας τους και να απευθύνονται άμεσα σε νοσηλευτήριο εάν παρουσιάσουν συμπτώματα. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται βρίσκεται και το ενδεχόμενο μόλυνσης από σαλμονέλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επιβεβαίωση. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να εξαχθούν μετά την ολοκλήρωση των αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του κράτους.

Τι λέει ο χώρος δεξιώσεων

Σε ανακοίνωσή του, το «KTIMA VIKIS» εξέφρασε τη λύπη και τη συμπαράστασή του προς όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και αναμένει τα επίσημα ευρήματα της διερεύνησης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι λειτουργεί αποκλειστικά ως χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων και δεν παρέχει υπηρεσίες προετοιμασίας ή διαχείρισης τροφίμων, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες εστίασης προσφέρονται από ανεξάρτητες αδειοδοτημένες εταιρείες catering, οι οποίες φέρουν την ευθύνη για την προετοιμασία, μεταφορά, συντήρηση και σερβίρισμα των τροφίμων.