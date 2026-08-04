Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός - Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη

Τον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Τρίτης η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε τις ακόλουθες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα:

Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναλαμβάνει η Ευανθία Τσολάκη (ΔΗΚΟ).

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναλαμβάνει ο Χρίστος Σενέκης (ΔΗΚΟ).

Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας αναλαμβάνει η Τίνα Παύλου (Αριστίνδην υποψήφια του ΔΗΣΥ στις Βουλευτικές).

Υφυπουργός Πολιτισμού αναλαμβάνει η Κλέα Παπαέλληνα (Μετακινήθηκε από το Υφ. Πρόνοιας).

Εκτός Υπουργικού Συμβουλίου τίθενται: Αλέξης Βαφεάδης (Υπ. Μεταφορών), Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου (Υφ. Πολιτισμού), Μαρία Παναγιώτου, η οποία αποδέχθηκε τον διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Στο μεταξύ, παρέμεινε στη θέση του Υφ. Τουρισμού ο Κώστας Κουμής, παρά την έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών που τον ήθελαν εκτός υπουργικού σχήματος.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε τους ακόλουθους διορισμούς:

Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων αναλαμβάνει ο Ηλίας Μυριάνθους (ΕΔΕΚ).

Επίτροπος του Πολίτη αναλαμβάνει η Ειρήνη Πογιατζή .

. Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Παλατές (ΔΗΚΟ).

Η απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διορίσει σε θέση επιτρόπου μέλος της ΕΔΕΚ (Ηλίας Μυριάνθους) αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις εντός του σοσιαλιστικού κόμματος διότι θα εκληφθεί ως υποβάθμιση αφότου η ΕΔΕΚ κατείχε το υπουργείο Γεωργίας με τη Μαρία Παναγιώτου. Αντί υπουργείου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αποφάσισε να τους παραχωρήσει τη θέση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, τη στιγμή που η ΔΗΠΑ κατέχει δύο υπουργεία, με τον Βασίλη Πάλμα στο υπουργείο Άμυνας και τον Μαρίνο Μουσιούττα στο υπουργείο Εργασίας. Και τα δύο κόμματα, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ, δεν κατάφεραν να εισέλθουν στη νέα Βουλή. Συνεπώς, τα στελέχη της ΕΔΕΚ αναμένεται να θεωρήσουν την κίνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως διάκριση.

Η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της κυβέρνησης και των διορισμών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, στις 9:30 το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο.