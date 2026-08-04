Υποχωρεί το πετρέλαιο, άνοδος στις μετοχές λόγω ελπίδων για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, αναστρέφοντας τα αρχικά τους κέρδη, αφού ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη έως την Τετάρτη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα.

Η ανανεωμένη αισιοδοξία, έπειτα από πέντε μήνες αποκλεισμού για τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου, ενίσχυσε τις μετοχές, με τη Wall Street να ανοίγει ανοδικά, επεκτείνοντας τα κέρδη μετά το ιστορικό υψηλό κλείσιμο του δείκτη Dow Jones τη Δευτέρα.

Τα κέρδη ακολούθησαν την έντονη μεταβλητότητα της περασμένης εβδομάδας, που καθοδηγήθηκε από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και για το πόσο γρήγορα αυτές θα αρχίσουν να αποφέρουν ευρύτερα οικονομικά οφέλη.

Σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τις προβλέψεις – πιο πρόσφατα της εταιρείας εξόρυξης δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης Palantir και του κατασκευαστικού κολοσσού Caterpillar – ενίσχυσε επίσης την εμπιστοσύνη ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αντεπεξέλθουν στη μεταβλητότητα που προκάλεσαν τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ωστόσο, οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί ως προς τις προοπτικές επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, έχοντας ήδη δει προηγούμενες ανακοινώσεις για επικείμενη συμφωνία τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα.

Ένα άγνωστο βλήμα έπληξε την Τρίτη εμπορικό πλοίο στα Στενά, ακόμη και ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμενε ότι η θαλάσσια οδός θα μπορούσε να ανοίξει ξανά μέσα σε λίγες ώρες.

Αργότερα, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC ότι «πιστεύω πως υπάρχει πιθανότητα να έχουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο για το άνοιγμα των Στενών», σημείο-κλειδί στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

«Επομένως, αναμένω ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν ξανά, κάτι που, όπως είπα, θα είναι καλό για ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που ευνόησε τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, όπως η BP, της οποίας τα κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρούσε σχεδόν κατά 5%, καθώς οι επενδυτές ανέφεραν ότι η ισχυρή αυτή επίδοση είχε ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από την αγορά.

Επίσης την Τρίτη, η σαουδαραβική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco ανακοίνωσε αύξηση 44% στα καθαρά της κέρδη.

Οι πέντε μεγαλύτερες δυτικές ενεργειακές εταιρείες – BP, Chevron, ExxonMobil, Shell και TotalEnergies – κατέγραψαν συνολικά καθαρά κέρδη σχεδόν 47 δισ. δολαρίων για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου.

Εκτός του ενεργειακού τομέα, η μετοχή της Lufthansa υποχώρησε κατά 11%, αφού η γερμανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μεταβλητότητα στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών θα επηρεάσει την κερδοφορία της για το σύνολο του έτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ