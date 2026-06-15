«Χίλια Χέρια, Χίλιες Ιστορίες: Κοινός Τόπος», γυναίκες από όλη την Κύπρο υφαίνουν γέφυρες ειρήνης και συνεργασίας

Για έξι μήνες, γυναίκες διαφορετικών εθνοτήτων από κάθε γωνιά της Κύπρου και ομάδα Τουρκοκυπρίων γυναικών συναντήθηκαν με έναν κοινό σκοπό να δημιουργήσουν μαζί, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να χτίσουν δεσμούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Μέσα από την παραδοσιακή τέχνη του «σμιλιού», κατασκεύασαν χιλιάδες χειροποίητα λουλούδια, μετατρέποντας τη δημιουργική διαδικασία σε μια μοναδική εμπειρία συνάντησης και συνύπαρξης.

Από αυτή τη συλλογική προσπάθεια γεννήθηκε η εγκατάσταση «Χίλια Χέρια, Χίλιες Ιστορίες: Κοινός Τόπος», ένα έργο που αναδεικνύει τη δύναμη της συλλογικής δημιουργίας ως πράξη διαλόγου, ανθρώπινης σύνδεσης και καλλιέργειας κουλτούρας ειρήνης.

Η εγκατάσταση αντλεί έμπνευση από την αρχαιολογία και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, προβάλλοντας τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή των Επιμορφωτικών Κέντρων Πάφου, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας Μαίρης Σάββα, καθώς και η συμμετοχή του Κέντρου Ενηλίκων Γεροσκήπου και του Κέντρου Ενηλίκων του Δήμου Πάφου.

Όπως ανέφερε η κ. Σάββα, αυτό που ξεκίνησε ως μια πρόκληση για κοινή δημιουργία εξελίχθηκε σε μια βαθιά συλλογική εμπειρία σύνδεσης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ γυναικών από ολόκληρη την Κύπρο. Κάθε χειροποίητο λουλούδι, σημείωσε, φέρει το αποτύπωμα των χεριών που το δημιούργησαν, αποτελώντας μέρος ενός μεγάλου συλλογικού έργου που συμβολίζει τη συνάντηση και τη συνύπαρξη.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι, καθώς και προς όσους στήριξαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνεργάτες, τους συντονιστές, τους εθελοντές και τις γυναίκες που εργάστηκαν με αφοσίωση ώστε η εγκατάσταση να πάρει μορφή. Η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του έργου Peace2Peace Open Air Crochet Installations, το οποίο υλοποιείται με την ενεργό στήριξη και χρηματοδότηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου και του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Αρχαιολογίας 2026.

Μέσα από χιλιάδες χειροποίητα λουλούδια και αμέτρητες προσωπικές ιστορίες, το «Χίλια Χέρια, Χίλιες Ιστορίες: Κοινός Τόπος» αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει ανθρώπους διαφορετικών καταβολών, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο συνάντησης, διαλόγου και ειρηνικής συνύπαρξης, κατέληξε η κ. Σάββα.