Πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη για τη χρήση AI από νέους: Στα θρανία 20 γυμνασίων το ChatGPT

Το υψηλότερο ποσοστό χρήσης τεχνητής νοημοσύνης από νέους στην Ευρώπη καταγράφει η Ελλάδα, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του ChatGPT σε 20 γυμνάσια της χώρας. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενότητας «Από την Ακαδημία του Πλάτωνα στο ChatGPT», στο πλαίσιο του 30ού Ετήσιου Government Roundtable - Progress in an Age of Upheaval: Geopolitics, Growth, Technology, που ολοκληρώνεται σήμερα.

Tom Duff Gordon: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση της ΤΝ από τους νέους

Ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής Πολιτικής για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (EMEA) της OpenAI, Tom Duff Gordon, στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι το 84% των νέων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό που, όπως είπε, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι νέοι έχουν ήδη ενσωματώσει την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και πως το ζητούμενο πλέον είναι η υπεύθυνη αξιοποίησή της.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της OpenAI με την ελληνική κυβέρνηση, γνωστοποίησε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του ChatGPT στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είπε, το πρόγραμμα εφαρμόζεται σήμερα σε 20 γυμνάσια, σε 10 περιφέρειες της χώρας, με τη συμμετοχή περίπου 400 εκπαιδευτικών και περισσότερων από 2.000 μαθητών, ενώ τα πρώτα στοιχεία καταγράφουν υψηλά ποσοστά αποδοχής και αξιοποίησης του εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η OpenAI συνεργάζεται στην Ελλάδα με την κυβέρνηση, το Endeavor Greece και το Ίδρυμα Ωνάση για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Gordon υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο που ενισχύει τη διδασκαλία, εξοικονομεί χρόνο και επιτρέπει την εξατομικευμένη μάθηση. Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτείται σαφές θεσμικό πλαίσιο, προστασία των μαθητών και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες.

Συνδέοντας τη γέννηση της δυτικής φιλοσοφίας στην Αθήνα με τη σύγχρονη επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, επισήμανε ότι από τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη έως σήμερα η κριτική σκέψη και η αναζήτηση της γνώσης αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης προόδου. Όπως ανέφερε, το βασικό ζητούμενο δεν είναι αν οι μηχανές μπορούν να «σκεφτούν», αλλά πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, της επιστήμης και της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε τη θέση του ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να εξελιχθεί σε «μηχανή έτοιμων απαντήσεων», αλλά σε εργαλείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, βοηθώντας τους νέους να γνωρίζουν όχι μόνο πώς να χρησιμοποιούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και πότε να τα εμπιστεύονται και πότε να τα αμφισβητούν.

Dan Stratan: «Ψηφιακός Σωκράτης» αντί για μηχανή έτοιμων απαντήσεων

Την ανάγκη η τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύει και όχι να υποκαθιστά την κριτική σκέψη ανέδειξε, από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της RCI Holding, Dan Stratan.

Συνδέοντας τη σωκρατική μέθοδο με τις προκλήσεις της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, υποστήριξε ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζεται στην παροχή έτοιμων απαντήσεων, αλλά να καλλιεργεί την ικανότητα διατύπωσης των σωστών ερωτημάτων.

Όπως είπε, το κρίσιμο ερώτημα σήμερα είναι πώς η χρήση του Generative AI δεν θα οδηγήσει σε «γνωσιακή τεμπελιά», αλλά θα ενισχύσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη. «Το ζήτημα δεν είναι να έχουμε λιγότερη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να τη χρησιμοποιούμε με τρόπο που να καλλιεργεί τη διερεύνηση και όχι την παθητική αποδοχή των απαντήσεων», σημείωσε εμφατικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε έναν «ψηφιακό Σωκράτη», ο οποίος, αντί να δίνει άμεσα τη λύση, θα καθοδηγεί τον χρήστη μέσα από ερωτήσεις, ενθαρρύνοντας τη σκέψη και τη διαδικασία της μάθησης. Εκτίμησε, δε, ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη σε χιλιάδες μαθητές ταυτόχρονα, χωρίς να αντικαθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Παρουσιάζοντας σχετική εφαρμογή που ανέπτυξε η ομάδα του, κάλεσε τους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί με τη σωκρατική μέθοδο, θέτοντας διαδοχικά ερωτήματα αντί να παρέχει έτοιμες απαντήσεις.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η επιτυχία της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να μετριέται από την ταχύτητα με την οποία απαντά, αλλά από την ικανότητά της να βοηθά τους ανθρώπους να σκέφτονται καλύτερα, διατηρώντας ζωντανό το πνεύμα της αμφισβήτησης και της αναζήτησης της γνώσης που γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ