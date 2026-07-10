Πίεση στη Volkswagen από την Κίνα και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα – Σενάρια για 100.000 απολύσεις

Επιτάχυνση παρουσίασε η μείωση των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Volkswagen καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, που πλήττεται από κρίση, φέρεται να εξετάζει την περικοπή έως 100.000 θέσεων εργασίας, παγκοσμίως.

Οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν σχεδόν κατά 9% στην περίοδο Απριλίου – Ιουνίου, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, λόγω της κατακόρυφης μείωσης της ζήτησης στην Κίνα, αναφέρει η VW. Οι πωλήσεις είχαν μειωθεί μόλις κατά 4% το πρώτο τρίμηνο.

«Η κατάσταση στην Κίνα παραμένει δύσκολη και δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε μια σαφώς μειούμενη», ζήτηση, αναφέρει ο εκτελεστικός διευθυντής της VW, Μάρκο Σούμπερτ, σε γραπτή δήλωσή του.

Αυτό συνέβη «παρά την αρχική θετική δυναμική από τα νέα ηλεκτρικά οχήματα που αναπτύξαμε τοπικά εκεί», προσθέτει.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχει δεχθεί έντονη πίεση από τους αμερικανικούς δασμούς, τα μικρότερα περιθώρια κέρδους από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κυρίως από τον έντονο ανταγωνισμό στην Κίνα, την μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Ο όμιλος των 10 εμπορικών σημάτων της VW, που εκτός από το όνομά της περιλαμβάνει μάρκες όπως η Audi και η Porsche, σχεδιάζει να απολύσει τουλάχιστον 50.000 άτομα στη Γερμανία μέχρι το 2030.

Ωστόσο, πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης δείχνουν προς την κατεύθυνση ότι η εταιρεία στοχεύει σε περικοπές έως 100.000 παγκοσμίως, καθώς και στο κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία.

Η ισχυρή συντεχνία IG Metall της Γερμανίας διοργάνωσε την Πέμπτη διαμαρτυρίες σε χώρους της VW, σε όλη τη χώρα, καθώς η διοίκηση παρουσίασε τα σχέδιά της για περικοπές κόστους στο εποπτικό συμβούλιο.

Δεν υπήρξε σημαντική ανακοίνωση την Πέμπτη, με τη VW απλώς να επαναλαμβάνει προηγούμενα σχέδια για μείωση της παραγωγικής ικανότητας και της γκάμας μοντέλων της, και οι αναλυτές δήλωσαν ότι οι συζητήσεις πιθανότατα θα διαρκέσουν αρκετά.

«Προς το παρόν, οι άνθρωποι ετοιμάζουν τα όπλα τους και ενισχύουν τις θέσεις τους», δήλωσε ο αναλυτής αυτοκινήτων Στέφαν Μπράτζελ από το Κέντρο Αυτοκινητοβιομηχανίας. «Αυτό θα διαρκέσει μήνες και μήνες», πρόσθεσε.

Οι διευθυντές της Volkswagen έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να περιοριστεί η εταιρεία, καθώς οι καταρρέουσες πωλήσεις στην Κίνα αρχίζουν να μοιάζουν λιγότερο με μια παρένθεση και περισσότερο με μια νέα κανονικότητα.

Είναι μια κρίση που πλήττει ολόκληρη τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία - η BMW ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι πωλήσεις οχημάτων της στο δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν σχεδόν κατά 5%, παγκοσμίως, επηρεασμένες από μείωση των πωλήσεων κατά 30,2% στην Κίνα.

Οι κινεζικές μάρκες απειλούν επίσης τη Volkswagen στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας. Μάρκες όπως η Geely, η Xpeng και η BYD κατείχαν μερίδιο 9% της ευρωπαϊκής αγοράς τον Μάρτιο, σύμφωνα με την εταιρεία για τον τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας Dataforce, αυξημένο από σχεδόν μηδέν πριν από τρία χρόνια.

«Οι Κινέζοι έρχονται στην Ευρώπη, χτίζοντας επίσης εργοστάσια που είναι πολύ αποδοτικά», προειδοποίησε τον Απρίλιο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλουμ.

ΚΥΠΕ