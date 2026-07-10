Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Ευρώπη

«Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Ξεκλειδώνουν 10 δισ. ευρώ για την Ουγγαρία μετά από τρία χρόνια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εγκρίθηκε το σχέδιο ανάκαμψης της Βουδαπέστης - Καθοριστική η δέσμευση του νέου πρωθυπουργού, Πίτερ Μαγιάρ, προς τη Φον ντερ Λάιεν για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην διαδικασία της αποδέσμευσης των ευρωπαϊκών πόρων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμένουν παγωμένα λόγω της ανησυχίας των Βρυξελλών για την ενδημική διαφθορά στην Ουγγαρία.

Τον Μάιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προαναγγείλει την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συνάντησή της με τον νέο πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ ο οποίος έχει δεσμευθεί ότι θα καταπολεμήσει την διαφθορά.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ουγγρικής οικονομίας και παραμένουν παγωμένα εδώ και τρία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΟύρσουλα φον ντερ ΛάιενΟυγγαρίαΧρηματοδότησηΟΡΜΠΑΝΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα