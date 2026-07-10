Τίμοθι Σαλαμέ για το «Dune: Part Three»: «Ένιωσα σαν να χάνω ένα κομμάτι του εαυτού μου στο φινάλε της τριλογίας»

Ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) αποκάλυψε ότι η ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τρίτης και τελευταίας ταινίας της σειράς «Dune», τον έκανε να νιώσει σαν να έχανε «ένα κομμάτι του εαυτού του».

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος υποδύεται τον Paul Atreides στο επιτυχημένο franchise βρέθηκε στην εκδήλωση Global IMAX Fan Event στο Λος 'Αντζελες όπου παρουσιάστηκε το νέο τρέιλερ του «Dune: Part Three» και χαρακτήρισε την επερχόμενη ταινία ως το πιο φορτισμένο συναισθηματικά κεφάλαιο της συνεργασίας του με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της τριλογίας, Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve).

«Δεν ξέρω ποια ήταν η αγαπημένη μου σκηνή στα γυρίσματα αυτής της ταινίας», είπε ο Χολιγουντιανός σταρ, κατά τη διάρκεια συζήτησης που συντόνιζε η Μπρίτανι Μπρόσκι (Brittany Broski) και συνέχισε: «Ζω με αυτό το πρότζεκτ εδώ και τόσο πολύ καιρό. Είμαι πολύ περήφανος που υπήρξα μέρος του και που συνεργάστηκα με τον Ντενί Βιλνέβ και αυτή την οικογένεια. Ένιωθα ότι όλο αυτό έφτανε στο τέλος του και με κυρίευε μια νοσταλγία ακόμη και τη στιγμή που το ζούσα, παρότι ήμουν μόλις 29 ετών όταν κάναμε τα γυρίσματα».

Και πρόσθεσε: «Φτάνοντας στο φινάλε, ένιωθα σαν να χάνω ένα κομμάτι του εαυτού μου».

Στο εντυπωσιακό καστ του «Dune: Part Three» συμμετέχουν οι Zendaya, Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), Ρεμπέκα Φέργκιουσον (Rebecca Ferguson), 'Ανια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy) και Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson).

Ο Σαλαμέ παραδέχτηκε ότι ένιωσε «μελαγχολία που θα αποχωριζόταν αυτή την απίστευτη οικογένεια και αυτό το καταπληκτικό συνεργείο».

«Απλώς δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο γρήγορα πέρασε όλη αυτή η εμπειρία», συμπλήρωσε.

Όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει ένα δημιουργικό ρίσκο για το οποίο είναι περήφανος ο ίδιος εξήγησε: «Οι ιδέες αυτής της ταινίας είναι πολύ τολμηρές και δεν τις αντιμετωπίσαμε ποτέ με χιουμοριστική διάθεση. Όλοι τις πήραμε στα σοβαρά. Αυτή η ειλικρίνεια στην προσέγγιση υπήρχε και στις τρεις ταινίες και ξεκινά από αυτόν τον άνθρωπο», είπε, δείχνοντας τον Βιλνέβ.

Τέλος, ο χολιγουντιανός σταρ εξομολογήθηκε πως αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα συμβούλευε τον νεότερο εαυτό του να απολαύσει τη διαδρομή στο έπακρο και να συνειδητοποιήσει έγκαιρα «πόσο σπάνιο είναι να δουλεύεις πάνω σε κάτι τόσο υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου».

Σύμφωνα με το People, το «Dune: Part Three», αναμένεται στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ