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Στο νοσοκομείο εκτάκτως ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν – Αισθάνθηκε αδιαθεσία σε εκδήλωση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε ανακοίνωσή της, η «προεδρία» διευκρίνισε ότι η αδιαθεσία οφειλόταν σε πτώση της αρτηριακής πίεσης, σημειώνοντας ότι η γενική κατάσταση της υγείας του κ. Ερχιουρμάν είναι καλή.

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κ. Ερχιουρμάν παρουσίασε δυσφορία ενώ παρευρισκόταν σε εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής που πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο της παλαιάς «προεδρίας», με αποτέλεσμα να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Δρ. Μπουρχάν Ναλμπάντογλου στη κατεχόμενη Λευκωσία.

Ο ειδικός Καρδιοχειρουργός και Αναπληρωτής Διευθυντής του νοσοκομείου, Χασάν Μπιρτάν, δήλωσε στην τ/κ εφημερίδα Kıbrıs Postası ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης προσήλθε στο νοσοκομείο παραπονούμενος για πόνο στο στήθος.

Όπως ανέφερε, οι γιατροί προχώρησαν σε αιματολογικές εξετάσεις και σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο, προκειμένου να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας του.

Σε ανακοίνωσή της, η «προεδρία» διευκρίνισε ότι η αδιαθεσία οφειλόταν σε πτώση της αρτηριακής πίεσης, σημειώνοντας ότι η γενική κατάσταση της υγείας του κ. Ερχιουρμάν είναι καλή.

«Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης μεταφέρθηκε προληπτικά στην καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Δρ. Μπουρχάν Ναλμπάντογλου για εξετάσεις. Η γενική του κατάσταση είναι καλή και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ συνεχίζονται οι απαραίτητες εξετάσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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