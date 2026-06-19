Τρεις νεκροί στη θάλασσα σε λιγότερο από 24ώρες…

Θλίψη και συγκλονισμό προκαλούν οι δύο ασύλληπτες τραγωδίες, οι οποίες συνέβησαν την Πέμπτη (18/6) στη θαλάσσια περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, στο Κίτι και στην Ορόκλινη, όπου τρία πρόσωπα ανασύρθηκαν νεκρά, ένας 69χρονος Ελληνοκύπριος και δύο νεαρές κοπέλες αφρικανικής καταγωγής. Ο διπλός πνιγμός στη θαλάσσια περιοχή της Ορόκλινης, όπου δύο 20χρονες, από τη Σομαλία, έχασαν τη ζωή τους σημειώθηκε λίγο μετά τις 7μ.μ. Και οι δύο διέμεναν και εργάζονταν νόμιμα στο νησί μας. Είχαν πάει σε παραλία έναντι ξενοδοχειακής μονάδας για θαλάσσιο μπάνιο μαζί με φιλικά τους πρόσωπα. Ενώ βρισκόντουσαν μαζί με άλλα άτομα σε σημείο κοντά στους κυματοθραύστες, σε κάποια στιγμή, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να παρασύρθηκαν και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Άλλοι λουόμενοι που βρισκόντουσαν στην περιοχή προσέτρεξαν για βοήθεια, ενώ για τη διάσωσή τους ενεργοποιήθηκε και το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή σκαφών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς και ναυαγοσωστών.

Έγινε κατορθωτό να διασωθεί μία κοπέλα που ήταν μαζί με τις δύο άτυχες 20χρονες, οι οποίες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Λίγη ώρα αργότερα οι δύο νεαρές εντοπίστηκαν αναίσθητες και ανασύρθηκαν από τη θάλασσα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς όμως να επανέλθουν. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Μεταξύ των ζητημάτων που τυγχάνουν διερεύνησης είναι κατά πόσο στην περιοχή επικρατούσαν θαλάσσια ρεύματα, εάν οι κοπέλες γνώριζαν τις ιδιαιτερότητες του σημείου όπου κολυμπούσαν ή εάν προηγουμένως είχαν καταναλώσει φαγητό ή αλκοόλ. Η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις από τα πρόσωπα που ήταν μαζί με τις 20χρονες στην παραλία, αλλά και από άλλους λουόμενους που έσπευσαν να βοηθήσουν, έτσι ώστε να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η διπλή τραγωδία.

Ρηχά μέχρι τους κυματοθραύστες

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, σε όλο το μήκος της ακτογραμμής της Ορόκλινης τα νερά της θάλασσας, τουλάχιστον μέχρι τους κυματοθραύστες, είναι ρηχά. Η θάλασσα στην περιοχή αυτή θεωρείται ακίνδυνη, εξού και είναι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, που συμβαίνει πνιγμός στην συγκεκριμένη ακτή. Μετά τους κυματοθραύστες, όμως, ή μεταξύ των κυματοθραυστών, η θάλασσα γίνεται απότομα πιο βαθιά, ειδικά σε κάποια σημεία της παραλίας. Υπάρχουν, επίσης, σημαδούρες που προτρέπουν τους λουόμενους να μην κολυμπούν μετά τους κυματοθραύστες, αφού, εκτός των άλλων, σε συγκεκριμένα σημεία γίνεται χρήση θαλάσσιων σπορ. Όσον αφορά τον πύργο ναυαγοσωστών που βρίσκεται στην περιοχή όπου συνέβη ο διπλός πνιγμός, αυτός δεν ήταν επανδρωμένος. Και τούτο, όπως μας επεξηγήθηκε από έγκυρη πηγή, λόγω της έλλειψης που υπάρχει σε ναυαγοσώστες. Το θέμα επάνδρωσης και λειτουργίας των πύργων ναυαγοσωστών, και ειδικά το ζήτημα των ωραρίων στελέχωσης των πύργων, χειρίζεται η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας.

Υπενθυμίζουμε, ότι είχε προηγηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας ο εντοπισμός νεκρού Ελληνοκύπριου, ηλικίας 69 χρόνων, στη θαλάσσια περιοχή Κιτίου. Βρέθηκε να επιπλέει στο νερό από άλλα πρόσωπα που έκαναν μπάνιο στο ίδιο σημείο, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από την ακτή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαπιστωθούν μετά τη νενομισμένη νεκροτομή στη σορό του. Δεν αποκλείεται τα αίτια θανάτου να είναι παθολογικά.