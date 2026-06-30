Δήμητρα Τσίτση στον «Π» για τις επιπτώσεις στα παιδιά με φόντο τις τραγικές υποθέσεις σε Ξυλοφάγου και Λεμεσό (ηχητικό)

Δύο διαφορετικές υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη, τον θάνατο δύο παιδιών στην περιοχή Ξυλοφάγου και την απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό, σχολίασε η εγκληματολόγος και κοινωνιολόγος Δήμητρα Τσίτση, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά».

Η κ. Τσίτση αναφέρθηκε αφενός στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα δύο παιδιά στην περιοχή Ξυλοφάγου, υπόθεση που διερευνάται από τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, και αφετέρου στις επιπτώσεις που έχει η έμφυλη βία στα παιδιά των οικογενειών όπου εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά, υπογραμμίζοντας ότι τα ανήλικα θύματα χρειάζονται προστασία, στήριξη και όχι κοινωνικό στιγματισμό.

Προβληματισμός για την υπόθεση των δύο παιδιών στην Ξυλοφάγου

Η εγκληματολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της παραμονής ανήλικων παιδιών χωρίς επίβλεψη, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που, όπως είπε, καταγράφεται συχνά.

Όπως ανέφερε, το Γραφείο Ευημερίας ενημερώνεται σχεδόν καθημερινά για περιπτώσεις γονέων που αφήνουν τα παιδιά μόνα στο σπίτι, είτε λόγω εργασίας είτε για άλλους λόγους.

Ξεκαθάρισε ότι ούτε παιδιά δέκα ούτε δεκαπέντε ετών μπορούν να θεωρηθούν αρκετά ώριμα ώστε να παραμένουν μόνα τους, επισημαίνοντας πως παραμένουν ανήλικοι ακριβώς επειδή δεν έχουν ακόμη αναπτύξει την απαραίτητη ωριμότητα για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους.

«Πώς γίνεται να αφήνουμε παιδιά μόνα τους στο σπίτι για ώρες; Αν ξεσπάσει μια φωτιά; Αν συμβεί κάτι απρόοπτο;» διερωτήθηκε.

Αναφερόμενη στην υπόθεση του θανάτου των δύο παιδιών στην περιοχή Ξυλοφάγου, η κ. Τσίτση σημείωσε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που της προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό και απαιτεί ενδελεχή διερεύνηση.

Εξέφρασε την άποψη ότι οι Βρετανικές Βάσεις φαίνεται να κινητοποιήθηκαν άμεσα, γεγονός που χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα, όπως το πώς τα παιδιά βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επισήμανε ότι στην έρευνα πρέπει να εξεταστούν όλα τα δεδομένα, περιλαμβανομένου του οικογενειακού περιβάλλοντος και του υλικού από κάμερες ασφαλείας.

«Τα παιδιά δεν ευθύνονται για τις πράξεις των γονιών τους»

Η κ. Τσίτση αναφέρθηκε και στην απόπειρα γυναικοκτονίας στη Λεμεσό, σημειώνοντας ότι τέσσερα παιδιά μένουν ουσιαστικά χωρίς πατέρα, καθώς ο δράστης έδωσε τέλος στη ζωή του, ενώ η μητέρα τους εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της.

«Σήμερα τέσσερα παιδιά μένουν χωρίς πατέρα, ενώ η μητέρα τους δίνει μάχη για τη ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κοινωνιολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στις επιπτώσεις που έχουν τέτοιες τραγωδίες στα παιδιά των οικογενειών που εμπλέκονται.

Όπως ανέφερε, η κυπριακή κοινωνία συχνά οδηγείται στον στιγματισμό των παιδιών εξαιτίας των πράξεων των γονιών τους, κάτι που χαρακτήρισε ιδιαίτερα επικίνδυνο.

«Τα παιδιά δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για όσα συνέβησαν στους γονείς τους», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι χρειάζονται ουσιαστική ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και όχι περιθωριοποίηση.

Ειδική αναφορά έκανε στα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να φοιτούν στο σχολείο και ότι η κοινωνία οφείλει να σταθεί δίπλα τους.

Πώς πρέπει να μιλούν οι γονείς στα παιδιά για τέτοιες τραγωδίες

Η κ. Τσίτση αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς θα πρέπει να διαχειρίζονται την πληροφόρηση γύρω από τόσο τραγικά γεγονότα.

Όπως είπε, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό, ωστόσο οι ενήλικες οφείλουν να τους εξηγούν τα γεγονότα με τρόπο κατανοητό, χωρίς να τα τρομοκρατούν ή να ενισχύουν τον φόβο τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εκφράζουν τους φόβους τους και να λένε «όχι» όταν αισθάνονται ανασφάλεια, ακόμη και αν πρόκειται να μείνουν μόνα στο σπίτι.

Όπως σημείωσε, πέρα από τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν μέσα στην κατοικία, υπάρχουν και οι κίνδυνοι από άγνωστα πρόσωπα που ενδέχεται να προσεγγίσουν ένα παιδί όταν βρίσκεται χωρίς επίβλεψη.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Δήμητρα Τσίτση απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ανταποκριθούν στην αιμοδοσία για τη γυναίκα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, το Κέντρο Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού θα παρέμενε ανοικτό μέχρι τις 8 το βράδυ για όσους επιθυμούσαν να προσφέρουν αίμα.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: