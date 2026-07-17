Δήμος Λευκωσίας: Προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου με προϋπολογισμό €4,1 εκατ.

Την έναρξη της διαδικασίας για τη διεξαγωγή αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα την «Ανάπλαση του Δημοτικού Κήπου Λευκωσίας» ανακοίνωσε ο Δήμος Λευκωσίας, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τη Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας (ΔΑΕΛ).

Η προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους του έργου ανέρχεται στα €4,1 εκατομμύρια, πλέον ΦΠΑ, ενώ η προκήρυξη του διαγωνισμού προγραμματίζεται για το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως την απαρχή μιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας για την πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της πόλης, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Όπως ανέφερε, ο Δημοτικός Κήπος αποτελεί έναν χώρο με βαθιά ιστορική και συναισθηματική αξία, καθώς «για περισσότερο από έναν αιώνα συνοδεύει την πορεία της πόλης μας, φιλοξενεί τις αναμνήσεις πολλών γενεών Λευκωσιατών και αποτελεί σημείο συνάντησης, ξεκούρασης, πολιτισμού και καθημερινής ζωής».

Ο κ. Προύντζος υπογράμμισε ότι η ιστορία του Δημοτικού Κήπου, η οποία ξεκινά από τις αρχές του 20ού αιώνα, επιβάλλει μια προσέγγιση που θα συνδυάζει τον σεβασμό προς την ιστορικότητα του χώρου με τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης.

Όπως είπε, η προστασία της κληρονομιάς του δεν αποτελεί στατική έννοια, αλλά μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, ευαισθησία και συνεχή φροντίδα.

«Κάθε παρέμβαση οφείλει να σέβεται τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του χώρου, να είναι συμβατή με τη φυσιογνωμία του και, όπου απαιτείται, να είναι αναστρέψιμη, ώστε να διαφυλάσσεται η αυθεντικότητά του για τις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι ασφαλείς, λειτουργικοί, προσβάσιμοι σε όλους και φιλικοί προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Αναφορά έκανε στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για ενίσχυση του αστικού πρασίνου, σημειώνοντας ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της έθεσε ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας πιο πράσινης, βιώσιμης και ανθρώπινης Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 22.500 νέες φυτεύσεις σε όλες τις γειτονιές της πόλης.

Αναφερόμενος στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα μεγάλα έργα μιας σύγχρονης πόλης οφείλουν να σχεδιάζονται μέσα από τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και τον υγιή ανταγωνισμό, ώστε να προκύπτουν οι βέλτιστες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές λύσεις.

Από την πλευρά της, η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Λευκωσίας, Μύρια Πηλακούτα, ανέφερε ότι η έναρξη της διαδικασίας αφορά κάτι πολύ περισσότερο από την ανάπλαση ενός δημόσιου χώρου, καθώς σηματοδοτεί την αναγέννηση ενός τόπου άρρηκτα συνδεδεμένου με τις προσωπικές μνήμες και την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης.

Η κ. Πηλακούτα σημείωσε ότι ο Δημοτικός Κήπος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας της Λευκωσίας.

Υπενθύμισε ότι σχεδιάστηκε από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη και έχει αναγνωριστεί ως διατηρητέα κατασκευή, γεγονός που αναδεικνύει τη σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική του αξία.

Εξέφρασε την προσδοκία ο Δημοτικός Κήπος να αποκτήσει ξανά ζωή μέσα από την υλοποίηση του έργου, εξελισσόμενος σε έναν σύγχρονο, φιλόξενο και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, όπου οι παλαιότερες γενιές θα αναγνωρίζουν τις αναμνήσεις τους και οι νεότερες θα δημιουργήσουν τις δικές τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ