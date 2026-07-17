Νέες κινήσεις της Αννίτας στη σκακιέρα του ΔΗΣΥ: Η Σόφη Μιχαηλίδου και ο Μάριος Ηλία ανέλαβαν πολιτικούς ρόλους

Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, συνεχίζοντας τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση στελεχών της Παράταξης και την ενίσχυση του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, ανακοίνωσε σήμερα δύο νέες τοποθετήσεις: αυτή της κ. Σόφης Μιχαηλίδου ως Υπεύθυνης του Χαρτοφυλακίου Ισότητας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ως Συμβούλου Επικοινωνίας στο Γραφείο Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του κ. Μάριου Ηλία ως υπεύθυνου του Χαρτοφυλακίου Μεταφορών.

Καλωσορίζοντας τη Σόφη Μιχαηλίδου, η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται για ένα στέλεχος με σημαντική επαγγελματική πορεία, έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία σε μεγάλους Οργανισμούς αλλά και ομίλους μέσων ενημέρωσης.

Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε παράλληλα την πολυετή της δράση στα κοινά, από νεαρή ηλικία, μέσα από εκλεγμένες θέσεις σε όλες τις βαθμίδες της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, τη συμμετοχή της σε διεθνή φόρα και τη διαχρονική της παρουσία στα συλλογικά όργανα της Παράταξης.

«Η εμπειρία και οι γνώσεις της αποτελούν σημαντικά εφόδια για την ενίσχυση τόσο του έργου του Χαρτοφυλακίου Ισότητας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων όσο και της επικοινωνιακής μας προσπάθειας», ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά της, η Σόφη Μιχαηλίδου ευχαρίστησε την Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης, ώστε μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις να ενισχυθεί η πολιτική του κόμματος σε ζητήματα ισότητας, κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά και επικοινωνίας.

Όπως τόνισε, στόχος είναι μια κοινωνία που δεν εγκλωβίζει τους πολίτες αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις για να μπορούν να προοδεύουν, να εργάζονται, να δημιουργούν και να εξελίσσονται. Σε αυτό το πλαίσιο η ισότητα ευκαιριών για όλους, η κοινωνική συνοχή, η ισονομία καθώς και η πρόληψη στις διακρίσεις είναι βασική μας προτεραιότητα. Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι η ουσιαστική αλλαγή είναι αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης αναπτυξιακής στρατηγικής που ενδυναμώνει τον άνθρωπο ως μονάδα και την κοινωνία ως ομάδα.

Παράλληλα η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού γνωστοποίησε και την τοποθέτηση του Μάριου Ηλία ως Υπευθύνου του Χαρτοφυλακίου Μεταφορών.

Η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο με διάθεση προσφοράς, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα τόνισε ότι ο Μάριος Ηλία συνέβαλε ουσιαστικά στο επιτυχημένο εκλογικό αποτέλεσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού στις πρόσφατες εκλογές, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική του κατάρτιση, η γνώση και η εργατικότητά του μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής στον τομέα των μεταφορών.

«Είμαι βέβαιη ότι μέσα από το έργο του θα κατατεθούν ουσιαστικές και εφαρμόσιμες εισηγήσεις που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και θα ενισχύσουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από έναν κρίσιμο τομέα πολιτικής», ανέφερε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Από την πλευρά του ο κ. Μάριος Ηλία ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και δήλωσε ότι αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα δεσμευόμενος να εργαστεί συλλογικά για την επεξεργασία σύγχρονων, ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση του τομέα των μεταφορών προς όφελος της κοινωνίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.