Lordos United: Αποκτά το 51% της P&S Carton Industries και επεκτείνεται στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας

Η Lordos United Public Ltd ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της P&S Carton Industries Ltd. Πρόκειται για μία στρατηγική επένδυση που διευρύνει τις δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα της χάρτινης συσκευασίας.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της νέας διοίκησης της Lordos United, η οποία συνεχίζει τις δυναμικές κινήσεις της, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος η αξιοποίηση συνεργειών, οι οποίες, με την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων λύσεων συσκευασίας, θα ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η συμφωνία θα δώσει, παράλληλα, νέα ώθηση στην P&S Carton Industries Ltd, για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και δυναμική διείσδυση στην αγορά.

Η P&S Carton Industries Ltd αποτελεί τη μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στην κατασκευή χαρτοκιβωτίων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χάρτινης συσκευασίας υψηλών προδιαγραφών, για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εμπορικών εφαρμογών, όπως η βιομηχανία τροφίμων και ποτών, το λιανικό εμπόριο και η φαρμακοβιομηχανία.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος συνεργάτης για επιχειρήσεις στην Κύπρο, επενδύοντας διαχρονικά στην ποιότητα, την τεχνολογία και την ανάπτυξη νέων λύσεων συσκευασίας.

Οι δύο εταιρείες ενώνουν δυνάμεις για ένα καλύτερο μέλλον, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση των συνεργειών που εξασφαλίζουν δυναμική τοποθέτηση στην αγορά.

Η συνένωση της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των δυνατοτήτων των δύο εταιρειών θα δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους και θα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους μετόχους.

Η Lordos United Public Ltd συνεχίζει να επενδύει στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης και την ενίσχυση της παρουσίας της σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.