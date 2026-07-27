Χτύπησαν υπάλληλο και άρπαξαν χρήματα από περίπτερο στη Λεμεσό

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε περίπτερο στη Λεμεσό, χτύπησαν τον υπάλληλο και απέσπασαν μικρό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες, εισήλθαν στο περίπτερο και επιτέθηκαν στον υπάλληλο. Αφού τον χτύπησαν, άρπαξαν μικρό χρηματικό ποσό από το ταμείο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.