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Μαρίνος Μουσιούττας: Δεν είμαστε δογματικοί για το συνταξιοδοτικό, το όριο φτώχειας και το 12% (podcast)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Δεν είμαστε δογματικοί» για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, «είμαστε ανοιχτοί» για εισηγήσεις χωρίς να αλλάζει η φιλοσοφία της και να τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΤΚΑ, αναφέρει ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Στο πλαίσιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία» , ο υπουργός αναφέρει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, το πρώτο που θα πετύχει, είναι την αύξηση των συντάξεων. Διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν σε όλα τα είδη των συντάξεων, γήρατος, αναπηρίας και χηρείας, προσθέτει, αλλά και στα επιδόματα που δίδονται με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους πολίτες.

Όσον αφορά την αναλογιστική μείωση του 12% για πρόωρη αφυπηρέτηση, ο υπουργός ενημερώνει ότι θα μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10% με οριζόντια εφαρμογή. Σε ότι αφορά τα ταμεία προνοίας, εκτιμά ότι μπορεί να εξευρεθεί λύση αν γίνουν υποχωρήσεις από όλους.

Ο κ. Μουσιούττας αναφέρεται αναλυτικά στις αλλαγές που θα επέλθουν στις συντάξεις από την 1η Φεβρουαρίου εάν προχωρήσει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα ο σχεδιασμός, και στα κριτήρια με βάση τα οποία θα καθοριστεί το εύρος των αυξήσεων που με βάση τις επίσημες τοποθετήσεις θα είναι από 5% έως 55%.

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