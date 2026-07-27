Οι κυβερνώντες και η λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων

Στα €776 εκατ. ανέρχονται οι αποζημιώσεις που έχουν επιδικαστεί από το 2005 μέχρι σήμερα σε Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες περιουσιών στα κατεχόμενα από τη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην ιστοσελίδα της, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 8.715 αιτήσεις εκ των οποίων εξετάστηκαν οι 3.288. Το συνολικό ποσό που επιδικάστηκε ως αποζημιώσεις ανέρχεται σε 662.933.062 λίρες Αγγλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε 775.900.170 ευρώ.

Παρά τις διακηρύξεις για προστασία των κατεχόμενων περιουσιών, η προσφυγή Ελληνοκυπρίων στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων συνεχίζεται. Το ερώτημα είναι ποια μέτρα έλαβε η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη τα τελευταία τριάμισι χρόνια για να ανακόψει αυτή την αυξανόμενη τάση.

ΜΧΣ