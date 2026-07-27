Έρχιουρμαν: «Είμαστε έτοιμοι για τη διαδικασία» - Δεν βλέπει λύση από μία επίσκεψη

Ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία και τις διαβουλεύσεις του και είναι έτοιμος για τη διαδικασία που θα ξεκινήσει σήμερα με την επίσκεψη της κ. Ολγκίν ανέφερε σε ανάρτησή του χθες το απόγευμα Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ο κ. Γκουτέρες, οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και η κοινή γνώμη, πρόσθεσε, γνωρίζουν τις προσεγγίσεις που έχει προτείνει σύμφωνα με τη βούληση του «λαού» για λύση.

Ανέφερε επίσης ότι η επίσκεψη του κ. Γκουτέρες στο νησί είναι σημαντική και αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας, αλλά δεν θα ήταν σωστό να αποδώσουμε σε αυτή την επίσκεψη την έννοια μιας λύσης ή την αρχή ή το τέλος οποιασδήποτε διαδικασίας.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας και προσπαθούμε να συμβάλουμε με καλή πίστη. Όπως πάντα, εκτελούμε το έργο μας σε στενή συνεννόηση με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας».

Η κατευθυντήρια αρχή του, ανέφερε, θα συνεχίσει να είναι η βούληση του "λαού" και θα ενημερώνει την κοινή γνώμη έγκαιρα για όλα όσα συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν, και θα προχωρά λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των τμημάτων της κοινωνίας.

Ο Τ/κ ηγέτης θα συναντήσει την κ. Ολγκίν σήμερα στις 11 το πρωί.

Πηγή: ΚΥΠΕ