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Υπό τετραήμερη κράτηση ο γνωστός επιχειρηματίας στη Λάρνακα για υπόθεση απάτης €12 εκατομμυρίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Αστυνομία ερευνά 11 υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτες, πλαστογραφία και εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις κατά την περίοδο 2022-2024.

Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον 62χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης σειράς υποθέσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, απάτες, εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και δόλιες συναλλαγές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 62χρονος συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος στο πλαίσιο διερεύνησης έντεκα υποθέσεων που αφορούν αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και άλλα συναφή αδικήματα.

Οι υπό διερεύνηση υποθέσεις φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2022-2024 στην επαρχία Λάρνακας, με το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται σε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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