Δ.Ιεροκηπίας: Παρεμβάσεις για οδική ασφάλεια και νέα έργα στη Γεροσκήπου

Σε πλήρη λειτουργία παραμένει και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου ο Δήμος Ιεροκηπίας, με τη δημοτική Αρχή να συνεχίζει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το μήνυμα αυτό στέλνει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός, επισημαίνοντας ότι, παρά την καλοκαιρινή περίοδο, οι υπηρεσίες και οι μηχανισμοί του Δήμου συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, με στόχο την προώθηση παρεμβάσεων σε υποδομές, οδικό δίκτυο και δημόσιους χώρους.

Νέα παρέμβαση στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρέμβαση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της οδικής ασφάλειας σε τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, καθώς και σε τμήμα της οδού Ανθυπολοχαγού Γεωργίου Μ. Σάββα στη Γεροσκήπου.

Για το έργο υπεγράφη στις 11 Ιουνίου 2026 συμφωνία μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του Κώστα Κακαή, εκ μέρους της εταιρείας Kakais Constructions Ltd.

Η παρέμβαση βασίζεται σε ρυθμιστικά σχέδια που εκπόνησε ο Δήμος Ιεροκηπίας και τα οποία εγκρίθηκαν από την Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα για την Επίλυση Κυκλοφοριακών Προβλημάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €100.593 πλέον ΦΠΑ, ενώ η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δέκα εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται να αντιμετωπίσει ζητήματα της καθημερινής κυκλοφορίας και να ενισχύσει την ασφάλεια τόσο των οδηγών όσο και των πεζών σε ένα σημαντικό οδικό τμήμα της Γεροσκήπου.

Με τη δημοτική Αρχή να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων, ο Νίκος Παλιός υπογραμμίζει ότι ο Αύγουστος δεν αποτελεί μήνα αδράνειας για τον Δήμο. Αντίθετα, όπως είναι το μήνυμα της δημοτικής Αρχής, οι υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και συνεχίζουν να προωθούν τον σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων που αφορούν ολόκληρο τον Δήμο.

Η οδική ασφάλεια και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου αποτελούν σημαντικό μέρος αυτού του σχεδιασμού. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 είχε υπογραφεί συμφωνία για τη βελτίωση τμήματος της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στις περιοχές Πάφου και Ιεροκηπίας, στα Κονιά, συνολικής αξίας €1.474.340,60 πλέον ΦΠΑ, με διάρκεια υλοποίησης δέκα μήνες.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στη Γεροσκήπου και τη συνέχιση των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του είχε επισημάνει τις δυσκολίες που παρουσιάζει η κυκλοφορία στην κεντρική Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και την ανάγκη ολοκλήρωσης των σχεδιαζόμενων έργων.

Η δημοτική Αρχή επιχειρεί, μέσα από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, να δώσει λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής.

Η βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας, η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Δήμο Ιεροκηπίας.

Το μήνυμα του Νίκου Παλιού είναι σαφές ότι ο Δήμος συνεχίζει να δουλεύει και τον Αύγουστο, με τις υπηρεσίες να παραμένουν ενεργές και τα έργα να προχωρούν, ώστε η καλοκαιρινή περίοδος να μην αποτελέσει ανάσχεση στον προγραμματισμό της δημοτικής Αρχής.