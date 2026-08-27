Νέο μέτωπο για τον ΟΝΕΚ: Σκιές πάνω από τα €2,5 εκ. των Κέντρων Νεότητας (ηχητικό)

Με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου να βρίσκεται εδώ και έξι μήνες σε διοικητικό αδιέξοδο και αιτήσεις για χρηματοδότηση δράσεων να παραμένουν στον «πάγο», τα Κέντρα Νεότητας ανεβάζουν πλέον τους τόνους, θέτοντας και ζήτημα διαφάνειας για τη διαχείριση των €2,5 εκατ. που προορίζονται για δράσεις και οργανώσεις νέων.

«Κανένας δεν γνωρίζει πού πάνε αυτά τα λεφτά», ανέφερε στον Πολίτη 107.6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», ο εκπρόσωπος των Κέντρων Νεότητας Νίκος Νικολαΐδης, μία ημέρα μετά την ανοικτή επιστολή 60 Κέντρων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο το κομματικό μοντέλο διορισμού του ΔΣ του ΟΝΕΚ.

Το πρόβλημα στον Οργανισμό κορυφώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η λειτουργία του. Έξι και πλέον μήνες αργότερα, οι κενές θέσεις δεν έχουν συμπληρωθεί και οι συνέπειες έχουν πλέον περάσει από το διοικητικό επίπεδο στις ίδιες τις δράσεις που αφορούν τους νέους.

Έξι μήνες αναμονής

Όπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης από τις τρεις περιόδους του προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων» λειτούργησε ουσιαστικά μόνο η πρώτη.

Για τις επόμενες δύο περιόδους ο ΟΝΕΚ προχώρησε κανονικά στην προκήρυξη της διαδικασίας και Κέντρα Νεότητας, οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αιτήσεις. Εκεί όμως η διαδικασία σταμάτησε. Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, εδώ και έξι μήνες δεν έχει εξεταστεί καμία από τις αιτήσεις και, κατ' επέκταση, δεν έχει αποδοθεί η αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Αυτό ήταν και το βασικό καμπανάκι που χτύπησαν μία ημέρα νωρίτερα εθελοντές και εθελόντριες των 60 Κέντρων Νεότητας, με ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την κατάσταση στον ΟΝΕΚ.

Η σημερινή παρέμβαση, ωστόσο, άνοιξε και δεύτερο μέτωπο. Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε ότι από τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ περίπου €2,5 εκατ. προορίζονται για δράσεις και οργανώσεις νέων, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας ως προς τη διάθεσή τους.

Υποστήριξε ότι ο ΟΝΕΚ «κρύβεται πίσω από τη νομοθεσία» σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των χορηγιών, ενώ σημείωσε ότι τα 60 Κέντρα Νεότητας λαμβάνουν συνολικά για τις δράσεις τους περίπου €50.000-€60.000 ετησίως.

«Τη νεολαία την ορίζουν τα κόμματα»

Πυρά εξαπέλυσε και για τον τρόπο συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητώντας αλλαγή της νομοθεσίας που διέπει τον ΟΝΕΚ.

«Πουθενά στον κόσμο [...] δεν θα ακούσετε ότι τη νεολαία την ορίζουν τα κόμματα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του ΔΣ πρέπει να επιλέγονται με βάση την επάρκεια και τη γνώση τους για τα ζητήματα νεολαίας και όχι την κομματική τους προέλευση.

Το μπαλάκι, πάντως, σύμφωνα με τα Κέντρα Νεότητας, βρίσκεται πλέον στο Προεδρικό. «Αυτή τη στιγμή το ζήτημα βρίσκεται στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, καλώντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη να εξηγήσει γιατί εδώ και μήνες δεν έχουν γίνει οι αναγκαίοι διορισμοί ή να προχωρήσει στις κινήσεις που απαιτούνται για την επαναλειτουργία και αναδιοργάνωση του ΟΝΕΚ.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του κ. Νικολαΐδη στον Πολίτη 107.6 εδώ: