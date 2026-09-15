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| Πολιτική

Στην Ανδόρα η Αννίτα Δημητρίου: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τη δημοκρατία, αλλά κρύβει και σοβαρούς κινδύνους (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την ανάγκη θέσπισης ισχυρών κανόνων για την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου στη Διάσκεψη των Προέδρων Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών της Ευρώπης στην Ανδόρα. Η κ. Δημητρίου στάθηκε τόσο στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για τον εκσυγχρονισμό των κοινοβουλίων όσο και στους κινδύνους παραπληροφόρησης, χειραγώγησης και υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών.

Στη 19η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των Μικρών Κρατών της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στην Ανδόρα, συμμετείχε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στη δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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Κατά την παρέμβασή της, η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των κοινοβουλίων, ιδιαίτερα των μικρών κρατών που καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες απαιτήσεις με περιορισμένους πόρους. Όπως σημείωσε, μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού έργου και στη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε κατανοητή κοινοβουλευτική πληροφόρηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η παραπληροφόρηση, η διάδοση ψευδών ειδήσεων, η δημιουργία deepfakes, καθώς και η πιθανότητα χειραγώγησης της κοινής γνώμης και υπονόμευσης της εμπιστοσύνης προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις εκλογικές διαδικασίες.

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι τα κοινοβούλια έχουν ευθύνη να διαμορφώσουν σαφές θεσμικό πλαίσιο για την ηθική και υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με έμφαση στη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την ανθρώπινη εποπτεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας των νέων από την παραπληροφόρηση και τις προσπάθειες χειραγώγησης, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να τους εφοδιάζει με γνώση και κριτική σκέψη. Αντίστοιχα, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των γυναικών, των παιδιών και των νέων από κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ψυχική τους υγεία.

Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την υιοθέτηση κοινής δήλωσης, στην οποία ενσωματώθηκαν δύο τροπολογίες που πρότεινε η κυπριακή πλευρά. Οι τροπολογίες αφορούν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη και την ειδική προστασία νέων, παιδιών και γυναικών από τις αρνητικές επιπτώσεις της.

Στο περιθώριο των εργασιών, η κ. Δημητρίου είχε συνάντηση με την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ισλανδίας, Θορούν Σβέινμπιαρναρντοτίρ, κατά την οποία συζητήθηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο νησιωτικά κράτη, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με την Πρόεδρο της Βουλής να χαρακτηρίζει την Ισλανδία πρότυπο σε θέματα ισότητας και γυναικείας εκπροσώπησης.

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