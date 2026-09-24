«Υπάρχουν δύο κυβερνήσεις;»: Ο Νικόλας ζητά εξηγήσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τον Κεραυνό

«Πρέπει να μας εξηγήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ποιος είναι ο ρόλος του υπουργού Οικονομικών», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Παρατηρείται συχνά, όπως είπε, το φαινόμενο ο κ. Μάκης Κεραυνός να εκφράζει διαφορετικές θέσεις από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ή άλλους υπουργούς σε μια σειρά από θέματα. Διερωτήθηκε μάλιστα εάν «υπάρχουν δύο κυβερνήσεις;».

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΚΟ Πανίκου Λεωνίδου στον «Φ» ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συνάντηση του Νικόλα Παπαδόπουλου με τον υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν ο τελευταίος επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε πως δεν είναι προσωπικό το ζήτημα ώστε να χρειάζεται η μεσολάβηση τρίτου προσώπου για επίλυση του ζητήματος.

Συνεχίζοντας, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι μόνο στο θέμα του GSI που ο υπουργός Οικονομικών εφαρμόζει διαφορετική πολιτική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπάρχουν, πρόσθεσε, μια σειρά από άλλα θέματα που φαίνεται να υπάρχει ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση ο κ. Κεραυνός.

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ απαρίθμησε μια σειρά από ζητήματα στα οποία ο υπουργός Οικονομικών συμπεριφέρεται ως ξεχωριστή κυβέρνηση εντός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Για παράδειγμα, τόνισε, «στο συνταξιοδοτικό άλλα λέει ο υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας και άλλα ο υπουργός Οικονομικών». Ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέληξε σε συμφωνία με την ΕΤΥΚ για τα κουρεμένα Ταμεία Προνοίας και μάλιστα την εξήγγειλε δημόσια. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών αρνείται να την εφαρμόσει.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε και στην περίπτωση των κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων, λέγοντας ότι υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση, καταβλήθηκε ένα ποσό το 2025 αλλά ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει σχέδιο εκταμίευσης για το 2026. Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι αρνητική ήταν η στάση του Υπουργού Οικονομικών και στο θέμα της κρατικής χορηγίας στους δήμους.

Η σιωπή του Κεραυνού

Στο μεταξύ, σήμερα ο υπουργός Οικονομικών κλήθηκε να σχολιάσει την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που έχει προκύψει με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο, με αφορμή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI. Ο κ. Κεραυνός απέφυγε να δώσει συνέχεια και εστίασε στο γεγονός της ημέρας, την κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός χαρακτήρισε «γελοιότητες της πολιτικής» την κριτική που του άσκησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος σχετικά με το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έκανε δε λόγο για εμμονές του προέδρου του ΔΗΚΟ σε κάποια θέματα, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν σκέφτεται να παραιτηθεί.

Ο κ. Παπαδόπουλος είχε δηλώσει σε συνέντευξη στον Πολίτη της Κυριακής πως εξακολουθούν να υπάρχουν αντιφάσεις στη στάση της κυβέρνησης στο θέμα του GSI. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε πως το έργο θα προχωρήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει όλα τα ποσά που οφείλει να καταβάλει με την έκδοση της NAVTEX από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ωστόσο, σημείωσε, «ο υπουργός Οικονομικών συνεχίζει να δαιμονοποιεί το έργο με κάθε ευκαιρία, χωρίς ωστόσο να μας παραπέμπει σε οποιεσδήποτε μελέτες ή και στοιχεία που να υποστηρίζουν την άποψή του».

Μάλιστα ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι για το ΔΗΚΟ «εγείρεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα: Γιατί, κατά τον υπουργό Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προωθεί ένα έργο που, κατά τον ίδιο, θα είναι καταστροφικό για τη χώρα; Και αν διαφωνεί σε τέτοιο βαθμό ο υπουργός Οικονομικών με αυτό το έργο, γιατί τότε δεν παραιτείται;».