Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 18 λεπτά

«Φρένο» Υπουργού Μεταφορών σε αλλαγές στη λεωφόρο Μακαρίου που οδηγούν σε επιστροφή χρημάτων στην ΕΕ

Τα δρομολόγια λεωφορείων Γιορτής του Κρασιού ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Όλα τα λεωφορεία θα αναχωρούν από τη Γιορτή του Κρασιού στις 23:00, για επιστροφή στους χώρους από όπου ξεκίνησαν.

Στη βάση κρατήσεων, όπως κάθε χρόνο, θα γίνεται η μεταφορά πολιτών από Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγία Νάπα, προς και από τη Γιορτή του Κρασιού, που ανοίγει αυλαία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο δημόσιο κήπο της Λεμεσού.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού, τα δρομολόγια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ως επίσης και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα για την κράτηση θέσεων, στα τηλέφωνα 25745919 και 25342153, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:00-14:00).

Συγκεκριμένα, από τη Λευκωσία, τα λεωφορεία θα αναχωρούν στις 18:30, από το χώρο του Κέντρου Χειροτεχνίας, από τη Λάρνακα, θα αναχωρούν στις 19:00, από την πλατεία Βασιλέως Παύλου (Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισμού), από την Πάφο θα αναχωρούν στις 18:30, από το χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο λιμανάκι, ενώ από την Αγία Νάπα θα αναχωρούν στις 18:30, από τη στάση λεωφορείων στο μοναστήρι Αγίας Νάπας.

Όλα τα λεωφορεία θα αναχωρούν από τη Γιορτή του Κρασιού στις 23:00, για επιστροφή στους χώρους από όπου ξεκίνησαν.

#ΛΕΜΕΣΟΣ #ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα