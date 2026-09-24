Τα δρομολόγια λεωφορείων Γιορτής του Κρασιού ανακοίνωσε ο Δήμος Λεμεσού

Στη βάση κρατήσεων, όπως κάθε χρόνο, θα γίνεται η μεταφορά πολιτών από Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αγία Νάπα, προς και από τη Γιορτή του Κρασιού, που ανοίγει αυλαία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο δημόσιο κήπο της Λεμεσού.

Όπως αναφέρει ο Δήμος Λεμεσού, τα δρομολόγια θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, ως επίσης και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα για την κράτηση θέσεων, στα τηλέφωνα 25745919 και 25342153, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:00-14:00).

Συγκεκριμένα, από τη Λευκωσία, τα λεωφορεία θα αναχωρούν στις 18:30, από το χώρο του Κέντρου Χειροτεχνίας, από τη Λάρνακα, θα αναχωρούν στις 19:00, από την πλατεία Βασιλέως Παύλου (Γραφείο Πληροφοριών Υφυπουργείου Τουρισμού), από την Πάφο θα αναχωρούν στις 18:30, από το χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων στο λιμανάκι, ενώ από την Αγία Νάπα θα αναχωρούν στις 18:30, από τη στάση λεωφορείων στο μοναστήρι Αγίας Νάπας.

Όλα τα λεωφορεία θα αναχωρούν από τη Γιορτή του Κρασιού στις 23:00, για επιστροφή στους χώρους από όπου ξεκίνησαν.