Εντοπίστηκε ο 19χρονος που φέρεται να παρέσυρε δύο άτομα στην Περνέρα - Νοσηλεύεται στην Αθαλάσσα

Το όχημα και τον οδηγό που φέρεται να παρέσυρε δύο πεζούς τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου στο Παραλίμνι και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή εντόπισε η Τροχαία Αμμοχώστου, έπειτα από εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το όχημα ανήκει σε 19χρονο, ο οποίος, όταν προσεγγίστηκε από αστυνομικούς, παρουσίασε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Ο νεαρός εξετάστηκε από ψυχίατρο και εκδόθηκε διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας του στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Μετά το εξιτήριό του αναμένεται να ανακριθεί και να προωθηθούν όλες οι διαδικασίες για την ποινική δίωξή του.

Οι δύο πεζοί, ηλικίας 28 και 29 ετών, επέστρεφαν στο κατάλυμα όπου διαμένουν, μετά από διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Περνέρα του Παραλιμνίου.

Γύρω στις 4 τα ξημερώματα, ενώ περπατούσαν σε χωματόδρομο της οδού Βρυσουδιών, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Αγίας Τριάδας, αυτοκίνητο τους παρέσυρε. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε τη σκηνή.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Η 28χρονη έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Ο 29χρονος υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και πολλαπλά κατάγματα και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.

Όπως αναφέρεται, ο τραυματίας έχει καλό επίπεδο συνείδησης, φέρει πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, τη σπονδυλική στήλη και τον ώμο και παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και περαιτέρω χειρισμό. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή.

Πηγή: ΚΥΠΕ