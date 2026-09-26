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Πάφος: Ο Άγγελος Ονησιφόρου παρέλαβε τη συμβολική φιγούρα των "Μικρών Ηρώων"

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου παρέλαβε τη συμβολική φιγούρα των «Μικρών Ηρώων», στέλνοντας μήνυμα αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, αλλά και προς τις οικογένειές τους.

Η συμβολική φιγούρα αποτελεί υπενθύμιση της δύναμης και του θάρρους που επιδεικνύουν τα παιδιά, αλλά και της σημαντικής στήριξης που χρειάζονται οι οικογένειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής διαδρομής.

Ο κ.Ονησιφόρου εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια προς το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη στήριξη που προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και στις οικογένειές τους, με αγάπη, ελπίδα και αλληλεγγύη», αναφέρει ο κ. Ονησιφόρου, υπογραμμίζοντας πως κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο του μια τόσο δύσκολη μάχη.

Η πρωτοβουλία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής στήριξης προς τα παιδιά που νοσούν και τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό τους , κατέληξε.

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