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Ιεροκήπια 2026: Με κόσμο και ζωντάνια ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου και σε κλίμα γιορτής, ο Δήμος Ιεροκηπίας τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Ιεροκήπια 2026».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Aliathon Resort, το οποίο φιλοξένησε μια βραδιά αφιερωμένη στον τουρισμό και στη σημασία του για την περιοχή, την τοπική κοινωνία και την αναπτυξιακή της πορεία.

Η παρουσία του κόσμου έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να γιορτάσουν τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος Ιεροκηπίας ανέδειξε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο τουρισμός στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, αλλά και στη δημιουργία νέων εμπειριών και ευκαιριών για την περιοχή.

Σε μήνυμά του, ο Δήμος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συμμετείχαν στην εκδήλωση και συνέβαλαν στην επιτυχία της βραδιάς.

 «Ιεροκήπια 2026 - Ένας θεσμός, αμέτρητες ιστορίες, χιλιάδες στιγμές», είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη φετινή διοργάνωση, η οποία συνεχίζει να συνδέει τον πολιτισμό, την κοινωνική συμμετοχή και την τουριστική ταυτότητα της περιοχής.

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