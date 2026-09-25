Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Άθληση για όλες τις ηλικίες, από την παραλία του Φάρου στα Κέντρα Ενηλίκων

Με δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες συνεχίστηκε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της άσκησης και της ενεργού συμμετοχής στην καθημερινότητα.

Το πρωί, στο επίκεντρο βρέθηκε η δράση «Άθληση και Τρίτη Ηλικία». Μέλη των Κέντρων Ενηλίκων Πάφου και Κάτω Πάφου, καθώς και άλλοι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, συμμετείχαν σε ένα ευχάριστο πρόγραμμα γεμάτο κίνηση, άσκηση και καλή διάθεση.

Οι συμμετέχοντες απέδειξαν στην πράξη ότι η άθληση δεν έχει ηλικία, καθώς η σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας, αλλά και στην κοινωνική ενεργοποίηση και την επικοινωνία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι δράσεις συνεχίστηκαν το απόγευμα στην παραλία του Φάρου, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Περπατώ: Η καλύτερη άσκηση».

Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε έναν ευχάριστο περίπατο δίπλα στη θάλασσα, συνδυάζοντας την άσκηση με την κοινωνική επαφή και την απόλαυση του φυσικού τοπίου. Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση αναδείχθηκε το περπάτημα ως ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος άσκησης, που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα και να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας.

Οι δράσεις της Παρασκευής έστειλαν ένα κοινό μήνυμα ότι η άθληση είναι για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ η συμμετοχή σε οργανωμένες δραστηριότητες προσφέρει παράλληλα ευκαιρίες για επικοινωνία, κοινωνικοποίηση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού συνεχίζεται με στόχο να φέρει ακόμη περισσότερους πολίτες κοντά στην άσκηση και να αναδείξει τα πολλαπλά οφέλη ενός πιο δραστήριου τρόπου ζωής.