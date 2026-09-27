Μήνυμα επιμονής στον στόχο της απελευθέρωσης από την κυβέρνηση στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων των Κελοκεδάρων

Την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στον στόχο της απελευθέρωσης και επανένωσης της Κύπρου, καθώς και την άρνηση αποδοχής των τετελεσμένων της τουρκικής εισβολής, επανέλαβε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Κελοκεδάρων, στην Πάφο που τελέστηκε σήμερα.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι «η θυσία όσων μνημονεύουμε σήμερα, όπως και όλων των ανδρών και γυναικών, που έπεσαν κατά καιρούς υπέρ της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, θα δικαιωθεί μόνο με τον τερματισμό της κατοχής, με την απελευθέρωση και την επανένωση της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφερόμενος στη συνεχιζόμενη κατοχή, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχθεί ή να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της εισβολής, σημειώνοντας πως «η απαλλαγή από τα κατοχικά δεσμά, η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας αποτελούν την κορυφαία μας προτεραιότητα».

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι, παρά τη μη ανταπόκριση της τουρκικής πλευράς στις νέες ιδέες που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, «αυτή η εξέλιξη δεν είναι το τέλος του δρόμου». Όπως είπε, η αδράνεια δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή, καθώς, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, υπηρετεί το αφήγημα περί δύο κρατών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η βάση λύσης του Κυπριακού και το διαπραγματευτικό κεκτημένο παραμένουν σταθερά, ενώ περιέγραψε ως όραμα την «μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κανονικό κράτος, πραγματικά ελεύθερο σε όλη του την επικράτεια, χωρίς κατοχικό στρατό, χωρίς εγγυητές με μονομερή επεμβατικά δικαιώματα». Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στους ήρωες της κοινότητας Κελοκεδάρων.

Ο κ. Αντωνίου μνημόνευσε τον Παναγιώτη Διομήδους, τον Κώστα Γεωργίου Φωτίου, τον καταδρομέα Παντελή Πούρο και τη μητέρα του Αντιγόνη Πούρου, τον οδηγό Παύλο Ηρακλέους και τον Συνταγματάρχη Ανδρέα Αρέστη, καθώς και τα 58 τέκνα της κοινότητας που συμμετείχαν σε διάφορα μέτωπα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους δύο Κελοκεδαρίτες που έδωσαν τη ζωή τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Αλέξανδρο Χρυσοστόμου και τον Κώστα Δημήτρη. Κλείνοντας, ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι η Πολιτεία αντλεί δύναμη από τις θυσίες και την αντοχή των προηγούμενων γενεών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προσήλωσης στον στόχο της ελευθερίας.

«Αντλούμε δύναμη από τα αστείρευτα αποθέματα του λαού μας και επιστρέφουμε στις πηγές μας, στις ρίζες μας, στους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, που παρά τις κακουχίες έμειναν όρθιοι και βρήκαν το σθένος να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους από τα χαλάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.